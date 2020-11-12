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Poster of Yesenia
6.7
Kinoafisha Films Yesenia
6.7

Yesenia

, 1971
Yesenia
Mexico / Romantic, Drama / 18+
Poster of Yesenia
6.7

Cast

Jacqueline Andere
Yesenia
Jorge Lavat
Capitán Osvaldo Leduc
Irma Lozano
Luisa
Juan Gallardo
Bardo
Óscar Morelli
Jacobo
Pilar Sen
Doña Amparo
Isabela Corona
La Abuela
Claudia Martell
Orlenda
Alicia Rodríguez
Maricela
Augusto Benedico
Don Julio
Director Alfredo B. Crevenna
Writer Yolanda Vargas Dulché, Julio Alejandro
Composer Sergio Guerrero
Cast and Crew

Film details

Country Mexico
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1971
World premiere 11 September 1971
Release date
11 September 1971 Mexico
6 January 1975 USSR 16+
Production Películas Latinoamericanas S.A., Películas Rodríguez, Producciones Guillermo de la Parra
Also known as
Yesenia, Есения, Jesenija, Єсенія

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Updated 12 November 2020
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