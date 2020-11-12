Cast
Jacqueline Andere
Yesenia
Jorge Lavat
Capitán Osvaldo Leduc
Alicia Rodríguez
Maricela
Augusto Benedico
Don Julio
Cast and Crew
Director
Alfredo B. Crevenna
Writer
Yolanda Vargas Dulché, Julio Alejandro
Composer
Sergio Guerrero
Film details
Country
Mexico
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
1971
World premiere
11 September 1971
Release date
|11 September 1971
|Mexico
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|6 January 1975
|USSR
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|16+
Production
Películas Latinoamericanas S.A., Películas Rodríguez, Producciones Guillermo de la Parra
Also known as
Yesenia, Есения, Jesenija, Єсенія