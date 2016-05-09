Menu
Nights of Cabiria
Poster of Nights of Cabiria
Poster of Nights of Cabiria
8.0 IMDb Rating: 8.1
Nights of Cabiria

Nights of Cabiria

Nights of Cabiria 18+
Country France / Italy
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1957
Online premiere 9 May 2016
World premiere 11 May 1957
Release date
29 September 2025 Russia
15 January 1999 Brazil
16 October 1957 France
3 October 1957 Germany
3 October 1957 Italy
16 August 2000 Spain A
31 December 1957 USA
6 June 1960 USSR
Worldwide Gross $778,680
Production Dino de Laurentiis Cinematografica, Les Films Marceau
Also known as
Le notti di Cabiria, Nights of Cabiria, Kabirijine noći, Las noches de Cabiria, Les nuits de Cabiria, Ночи Кабирии, Cabirijine noči, Die Nächte der Cabiria, As Noites de Cabíria, Cabiria, Cabiria éjszakái, Cabiria'nın Geceleri, Cabiria's Gameebi, Cabiriaeui Baam, Cabirian yöt, Cabirias gameebi, Cabirias nätter, Cabirias netter, Cabiriine noci, Cabiriiny noci, De Nachten van Cabiria, Gadepigen Cabiria, Kabiria no yoru, Kabīrijas naktis, Kabirijos naktys, Kabiriya gecələri, Kabiriya kechalari, Noce Cabirii, Noites de Cabíria, Nopțile Cabiriei, Shabhay-e Cabiria, Νύχτες της Καμπίρια, Кабирия түндері, Ночі Кабірії, Нощите на Кабирия, カビリアの夜, 卡比利亚之夜, 卡比莉亞之夜
Director
Federico Fellini
Federico Fellini
Cast
Giulietta Masina
François Perrier
Amedeo Nazzari
Dorian Gray
Cast and Crew
Film rating

8.0
8.1 IMDb
Moskino Saturn
15:25 from 170 ₽
GES-2 Kino
16:00 from 200 ₽
«Nights of Cabiria» now playing

