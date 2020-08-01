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Poster of The White Sheik
6.7
Kinoafisha Films The White Sheik
6.7

The White Sheik

, 1952
Sceicco bianco, Lo
Italy / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of The White Sheik
6.7

Cast

Alberto Sordi
Alberto Sordi
Fernando Rivoli - lo sceicco bianco
Brunella Bovo
Wanda Giardino Cavalli
Leopoldo Trieste
Leopoldo Trieste
Ivan Cavalli
Giulietta Masina
Cabiria - La prostituta
Lilia Landi
Felga - La zingara del fotoromanzo
Ernesto Almirante
Dottore Fortuna - il regista del fotoromanzo
Fanny Marchiò
Marilena Alba Vellardi
Gina Mascetti
Rita Rivoli - La moglie di Fernando
Jole Silvani
Assunta - Collega di Cabiria
Enzo Maggio
Furio
Director Federico Fellini
Writer Michelangelo Antonioni, Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano
Composer Nino Rota
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1952
Online premiere 1 August 2020
World premiere 6 September 1952
Release date
15 April 1955 Belgium
7 October 1955 France
27 April 1962 Germany
27 September 1952 Italy
29 March 1957 Netherlands AL
7 November 1960 Peru
16 May 1958 Portugal
25 April 1956 USA
Worldwide Gross $70,699
Production OFI, P.D.C.
Also known as
Lo sceicco bianco, The White Sheik, El jeque blanco, A fehér sejk, Abismo de um Sonho, Baltasis šeichas, Beli seik, Beli šeik, Biały szejk, Biely šejk, Bílý šejk, Courrier du coeur, De witte cheik, De witte sjeik, Den hvide sheik, Den hvite sheiken, Den vita shejken, Der weiße Scheich, Die bittere Liebe, El sheik, Le Cheik blanc, Le scheik blanc, Le sheik blanc, Mi mujer me es infiel, O Sheik Branco, Seicul alb, Tetri Sheikhi, Valkoinen sheikki, Ο λευκός σεΐχης, Белият шейх, Белый шейх, 백인 추장, 白い酋長, 白酋長, 白酋长

Film rating

6.7
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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