Also known as

Lo sceicco bianco, The White Sheik, El jeque blanco, A fehér sejk, Abismo de um Sonho, Baltasis šeichas, Beli seik, Beli šeik, Biały szejk, Biely šejk, Bílý šejk, Courrier du coeur, De witte cheik, De witte sjeik, Den hvide sheik, Den hvite sheiken, Den vita shejken, Der weiße Scheich, Die bittere Liebe, El sheik, Le Cheik blanc, Le scheik blanc, Le sheik blanc, Mi mujer me es infiel, O Sheik Branco, Seicul alb, Tetri Sheikhi, Valkoinen sheikki, Ο λευκός σεΐχης, Белият шейх, Белый шейх, 백인 추장, 白い酋長, 白酋長, 白酋长

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