Also known as

8½, 8 1/2, Fellini 8½, Osam i po, Achteinhalb, Federico Fellini's 8½, Osem in pol, Восемь с половиной, 八部半, 8 és 1/2, 8 és ½, 8gwa 1/2, Aštuoni su puse, Eight and a Half, Federico Fellini's 8 1/2, Fellini 8 1/2, Fellini ocho y medio, Huit et demi, La bella confusione, Opt și jumătate, Osam i pol, Osiem i pół, Osm a půl, Otto e mezzo, Rva nakhevari, Rvanakhevari, Sekiz Buçuk, Vuit i mig, Οκτώμισι, Вісім з половиною, Осем и половина, 八又二分之一, Oito e Meio, Fellini, ocho y medio, Osem a pol, Вiсiм з половиною, 8.5, 8과 1-2, 8과 1／2, Nyolc és fél, 8 e mezzo, Fellinis Achteinhalb, 8과 1/2

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