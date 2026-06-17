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Poster of 8½
7.5
8½ - Re-release trailer
Kinoafisha Films
7.5

, 1963
8½ / Otto e mezzo
Italy, France / Drama / 18+
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8½ - Re-release trailer
8½  Re-release trailer

Synopsis

A harried movie director retreats into his memories and fantasies.

Cast

Marcello Mastroianni
Marcello Mastroianni
Guido Anselmi
Claudia Cardinale
Claudia Cardinale
Claudia
Anouk Aimée
Anouk Aimée
Luisa Anselmi
Sandra Milo
Sandra Milo
Carla
Rossella Falk
Rossella
Barbara Steele
Gloria Morin
Madeleine LeBeau
Madeleine LeBeau
Madeleine - l'attrice francese
Caterina Boratto
La signora misteriosa
Eddra Gale
La Saraghina
Guido Alberti
Pace - il produttore
Director Federico Fellini
Writer Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Composer Nino Rota
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 1963
Online premiere 1 August 2019
World premiere 2 January 1963
Release date
18 June 2026 Russia Vereteno, Престиж Кино 18+
13 April 1995 Australia
14 February 1963 Brazil
5 November 1963 Denmark
27 September 1963 Finland
28 May 1963 France
22 May 1963 Germany
14 February 1963 Great Britain
14 February 1963 Italy
20 September 2018 Netherlands
26 December 1963 Norway
24 February 1964 Portugal
23 July 2025 South Korea 15
15 May 1967 Spain
14 October 1963 Sweden
24 June 1963 USA
Worldwide Gross $377,823
Production Cineriz, Francinex
Also known as
8½, 8 1/2, Fellini 8½, Osam i po, Achteinhalb, Federico Fellini's 8½, Osem in pol, Восемь с половиной, 八部半, 8 és 1/2, 8 és ½, 8gwa 1/2, Aštuoni su puse, Eight and a Half, Federico Fellini's 8 1/2, Fellini 8 1/2, Fellini ocho y medio, Huit et demi, La bella confusione, Opt și jumătate, Osam i pol, Osiem i pół, Osm a půl, Otto e mezzo, Rva nakhevari, Rvanakhevari, Sekiz Buçuk, Vuit i mig, Οκτώμισι, Вісім з половиною, Осем и половина, 八又二分之一, Oito e Meio, Fellini, ocho y medio, Osem a pol, Вiсiм з половиною, 8.5, 8과 1-2, 8과 1／2, Nyolc és fél, 8 e mezzo, Fellinis Achteinhalb, 8과 1/2

Film rating

7.5
Rate 23 votes
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  916 In the Drama genre  426 In films of Italy  14 In films of France  55 In films of 1963  8

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