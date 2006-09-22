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Poster of Flyboys
7.1
Flyboys - Trailer
Kinoafisha Films Flyboys
7.1

Flyboys

, 2006
Flyboys
USA, France / Action, War, Adventure, Drama / 18+
Trailers
Poster of Flyboys
7.1
Flyboys - Trailer
Flyboys  Trailer

Cast

James Franco
James Franco
Blaine Rawlings
Jean Reno
Jean Reno
Capt. Thenault
Martin Henderson
Martin Henderson
Tyler Labine
Tyler Labine
Jennifer Decker
Jennifer Decker
Lucienne
Scott Hazell
Cinema Usher
Mac McDonald
Sheriff Detweiller
Philip Winchester
Philip Winchester
William Jensen
Todd Boyce
Mr. Jensen
Karen Ford
Mrs. Jensen
Ruth Bradley
Ruth Bradley
Laura
Abdul Salis
Eugene Skinner
Director Tony Bill
Writer Blake T. Evans, David S. Ward, Phil Sears
Composer Trevor Rabin
Cast and Crew

Film details

Country USA / France
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 2006
World premiere 22 September 2006
Release date
26 October 2006 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
26 October 2006 Belarus
2 November 2006 Brazil
22 September 2006 Canada 14A
29 June 2007 Germany
1 June 2007 Great Britain
29 June 2007 Italy
26 October 2006 Kazakhstan
29 September 2006 Lithuania
30 August 2007 South Korea 15
22 September 2006 USA
26 October 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $17,858,059
Production Electric Entertainment, Skydance Media, Ingenious Film Partners
Also known as
Flyboys, Caballeros del Aire, Flyboys: Héroes del aire, Heroji neba, Égi lovagok, Escadrila Lafayette, Fly Boys, Flyboys - Bohaterska eskadra, Flyboys - Égi lovagok, Flyboys - Helden der Lüfte, Flyboys - Nascidos para Voar, Flyboys: Herois de l'aire, Flyboys: Lentäjä-ässät, Flyboys: Rytieri nebies, Giovani aquile, Kahraman pilotlar, L'escadrille Lafayette, Lidotāji, Õhuässad, Peligro en el aire, Phi Đội Cảm Tử, Pirmoji eskadrile, Rytíři nebes, Vrazja eskadrilja, Ескадрилата, Ескадрилья Лафайєт, Эскадрилья «Лафайет», フライボーイズ, 空戰英豪, Sky Busters - Die Himmelsstürmer, פרחי טייס

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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Updated 15 March 2021

Film Trailers

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Flyboys - Trailer
Flyboys Trailer
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soundtrack Flyboys

Quotes

Captain Thenault We don't want you bringing bullets home; we have millions. Leave the bullets up there. Let the Germans take them home.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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