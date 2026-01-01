Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Taxi Driver Taxi Driver Awards

Awards and nominations of Taxi Driver 1976

Academy Awards, USA 1977 Academy Awards, USA 1977
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Motion Picture of the Year
Nominee
 Best Performance by an Actor in a Leading Role
Nominee
Cannes Film Festival 1976 Cannes Film Festival 1976
Palme d'Or
Winner
Golden Globes, USA 1977 Golden Globes, USA 1977
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
BAFTA Awards 1977 BAFTA Awards 1977
Best Supporting Actress
Winner
Best Supporting Actress
Winner
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Winner
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Winner
Anthony Asquith Award for Film Music
Winner
Best Film
Nominee
 Best Actor
Nominee
 Best Film Editing
Nominee
 Best Film Editing
Nominee
 Best Direction
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more