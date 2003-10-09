|18 March 2004
|Russia
|0+
|27 November 2003
|Australia
|18 March 2004
|Belarus
|7 November 2003
|Canada
|27 February 2004
|Estonia
|3 December 2003
|France
|11 December 2003
|Germany
|14 November 2003
|Great Britain
|15 December 2024
|Iceland
|Allowed
|28 November 2003
|Ireland
|23 November 2003
|Italy
|18 March 2004
|Kazakhstan
|27 February 2004
|Lithuania
|18 December 2003
|Netherlands
|10 December 2003
|Philippines
|15 December 2004
|South Korea
|8 December 2004
|Sweden
|4 December 2025
|UAE
|18TC
|9 October 2003
|USA
|18 March 2004
|Ukraine
A handful of minor road collisions occurred after Will Ferrell walked through the Lincoln Tunnel wearing his costume, because drivers were so taken aback (and momentarily diverted from their driving) to see him dressed as an elf.