Also known as

Elf, Elf, el duende, Enchanted, Эльф, A Enchanted, Alf, Álfur, Buddy - Der Weihnachtself, Chàng Tiên Đáng Yêu, Elf - O Falso Duende, Elf - Un elfo di nome Buddy, Elfas, Elfe, Elful, Enchantada Christmas, Le lutin, Mi a manó, Päkapikk, Škrat, To xotiko ton Hristougennon, Um Duende em Nova York, Vánoční skřítek, Vianočný škriatok, Vilenjak, Το ξωτικό των Χριστουγέννων, Вилењак, Елф, Ельф, एल्फ़, 엘프, エルフ サンタの国からやってきた, 精靈總動員, Buddy, der Weihnachtself, Vánocní skrítek, エルフ サンタのくにからやってきた, ปาฏิหาริย์เทวดาตัวบิ๊ก

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