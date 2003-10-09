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Poster of Elf
6.9
Kinoafisha Films Elf
6.9

Elf

, 2003
Elf
USA / Comedy, Family, Fairy Tale / 18+
Poster of Elf
6.9

Cast

Will Ferrell
Will Ferrell
Buddy
James Caan
James Caan
Walter Hobbs
Edward Asner
Edward Asner
Santa
Patrick Baynham
Patrick Baynham
Jane Bradbury
Annie Brebner
Zooey Deschanel
Zooey Deschanel
Jovie
Artie Lange
Bob Newhart
Papa Elf
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Deb
Mary Steenburgen
Mary Steenburgen
Emily Hobbs
Faizon Love
Gimbel's Manager
Director Jon Favreau
Writer David Berenbaum
Composer John Debney
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2003
Online premiere 12 December 2003
World premiere 9 October 2003
Release date
18 March 2004 Russia 0+
27 November 2003 Australia
18 March 2004 Belarus
7 November 2003 Canada
27 February 2004 Estonia
3 December 2003 France
11 December 2003 Germany
14 November 2003 Great Britain
15 December 2024 Iceland Allowed
28 November 2003 Ireland
23 November 2003 Italy
18 March 2004 Kazakhstan
27 February 2004 Lithuania
18 December 2003 Netherlands
10 December 2003 Philippines
15 December 2004 South Korea
8 December 2004 Sweden
4 December 2025 UAE 18TC
9 October 2003 USA
18 March 2004 Ukraine
MPAA PG
Budget $33,000,000
Worldwide Gross $232,908,088
Production New Line Cinema, Guy Walks into a Bar Productions, Gold/Miller Productions
Also known as
Elf, Elf, el duende, Enchanted, Эльф, A Enchanted, Alf, Álfur, Buddy - Der Weihnachtself, Chàng Tiên Đáng Yêu, Elf - O Falso Duende, Elf - Un elfo di nome Buddy, Elfas, Elfe, Elful, Enchantada Christmas, Le lutin, Mi a manó, Päkapikk, Škrat, To xotiko ton Hristougennon, Um Duende em Nova York, Vánoční skřítek, Vianočný škriatok, Vilenjak, Το ξωτικό των Χριστουγέννων, Вилењак, Елф, Ельф, एल्फ़, 엘프, エルフ　サンタの国からやってきた, 精靈總動員, Buddy, der Weihnachtself, Vánocní skrítek, エルフ サンタのくにからやってきた, ปาฏิหาริย์เทวดาตัวบิ๊ก

Film rating

6.9
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 June 2024

Quotes

Buddy [whispering to the department store Santa] You sit on a throne of lies!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

A handful of minor road collisions occurred after Will Ferrell walked through the Lincoln Tunnel wearing his costume, because drivers were so taken aback (and momentarily diverted from their driving) to see him dressed as an elf.

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