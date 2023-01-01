ProductionUniversal Pictures, King World Entertainment, Amblin Entertainment
Also known as
The Little Rascals, La pandilla: los pequeños traviesos, Маленькие негодяи, A kis gézengúzok, Busungarna, De Boefjes, Die kleinen Superstrolche, Kichik yomonlar, Kiçik əclaflar, Klan urwisów, Küçük afacanlar, Les chenapans, Les petits garnements, Los pequeños traviesos, Mali nevaljalci, Mažieji nenaudeliai, Micuții șmecheri, Os Batutinhas, Pequenos Marotos, Pequeños traviesos, Piccole canaglie, Rasavillit, Ta diavolakia, Una pandilla de pillos, Τα διαβολάκια, Кішкентай оңбағандар, Маленькі негідники, Малките пакостници, ちびっこギャング, 一窩小屁蛋, La Pandillita, De pokkers møgunger, 악동 클럽, 꾸러기 클럽