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Poster of The Little Rascals
6.7
Kinoafisha Films The Little Rascals
6.7

The Little Rascals

, 1994
The Little Rascals
USA / Comedy, Romantic, Family / 18+
Poster of The Little Rascals
6.7

Cast

Blake McIver Ewing
Travis Tedford
Spanky
Kevin Jamal Woods
Stymie
Jordan Warkol
Froggy
Bug Hall
Alfalfa
Brittany Ashton Holmes
Darla
Zachary Mabry
Porky
Ross Bagley
Buckwheat
Courtland Mead
Uh-Huh
Sam Saletta
Butch
Blake Collins
Woim
Director Penelope Spheeris
Writer Penelope Spheeris, Robert Wolterstorff, Mike Scott, Paul Guay
Composer William Ross
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1994
Online premiere 1 January 2023
World premiere 5 August 1994
Release date
26 December 1994 Australia
5 August 1994 Brazil L
5 August 1994 Canada PG
22 January 1995 France
8 December 1994 Germany
7 April 1995 Great Britain
1 January 2007 Netherlands
5 August 1994 USA
MPAA PG
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $67,308,282
Production Universal Pictures, King World Entertainment, Amblin Entertainment
Also known as
The Little Rascals, La pandilla: los pequeños traviesos, Маленькие негодяи, A kis gézengúzok, Busungarna, De Boefjes, Die kleinen Superstrolche, Kichik yomonlar, Kiçik əclaflar, Klan urwisów, Küçük afacanlar, Les chenapans, Les petits garnements, Los pequeños traviesos, Mali nevaljalci, Mažieji nenaudeliai, Micuții șmecheri, Os Batutinhas, Pequenos Marotos, Pequeños traviesos, Piccole canaglie, Rasavillit, Ta diavolakia, Una pandilla de pillos, Τα διαβολάκια, Кішкентай оңбағандар, Маленькі негідники, Малките пакостници, ちびっこギャング, 一窩小屁蛋, La Pandillita, De pokkers møgunger, 악동 클럽, 꾸러기 클럽

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

[Delivering Alfalfa's letter to Darla]
Buckwheat Dear Darla, I hate your stinking guts. You make me vomit. You're scum between my toes! Love, Alfalfa.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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