Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dhurandhar 2
8.4
Dhurandhar 2 - Trailer
Kinoafisha Films Dhurandhar 2
8.4

Dhurandhar 2

, 2026
Dhurandhar: The Revenge
India / Action, Thriller
Trailers
Going 12
Not going 1
Poster of Dhurandhar 2
8.4
Going 12
Not going 1
Dhurandhar 2 - Trailer
Dhurandhar 2  Trailer

Synopsis

As rival gangs, corrupt officials and a ruthless Major Iqbal close in, Hamza's mission for his country spirals into a bloody personal war where the line between patriot and monster disappears in the streets of Lyari.

Cast

Ranvir Singh
Ranvir Singh
Jaskirat Singh Rangi
Sara Arjun
Sara Arjun
Yalina Jamali
Rakesh Bedi
Rakesh Bedi
Jameel Jamali
Sanjay Dutt
Sanjay Dutt
S.P. Choudhary Aslam
Gaurav Gera
Gaurav Gera
Mohammad Aalam
Manav Gohil
Manav Gohil
Sushant Bansal
Naveen Kaushik
Naveen Kaushik
Akshaye Khanna
Akshaye Khanna
Rehman Dakait
Akash Khurana
Akash Khurana
Madhavan
Madhavan
Ajit Sanyal
Danish Pandor
Danish Pandor
Uzair Baloch
Arjun Rampal
Arjun Rampal
Major Iqbal
Director Aditya Dhar
Writer Aditya Dhar, Ojas Gautam, Shivkumar V. Panicker
Composer Shashwat Sachdev, Khaled, Ellisar, Dewal Prashar, Navtej Rehal
Cast and Crew

Film details

Country India
Runtime 3 hours 28 minutes
Production year 2026
Online premiere 15 May 2026
World premiere 18 March 2026
Release date
19 March 2026 Russia ООО "МАРИНА ТОКИЗ"
19 March 2026 Australia R 18+
15 May 2026 Brazil 18
19 March 2026 Canada 18A
19 March 2026 Czechia
18 March 2026 France 16
19 March 2026 Germany 18
19 March 2026 Great Britain 18
20 March 2026 Hong Kong III
19 March 2026 India A
19 March 2026 Indonesia 21+
19 March 2026 Ireland 16
23 April 2026 Israel 16
10 July 2026 Japan
20 March 2026 Latvia A16
19 March 2026 Lithuania N13
20 March 2026 Macao D
19 March 2026 Nepal
19 March 2026 New Zealand R18
19 March 2026 Norway 15
20 March 2026 Poland
19 March 2026 Portugal M/18
9 April 2026 Singapore R21
19 March 2026 Spain 18
19 March 2026 Switzerland 16
19 March 2026 Thailand 20
18 March 2026 USA NR
19 March 2026 Virgin Islands (U.S.) NR
Worldwide Gross $152,900,759
Production B62 Studios, Jio Studios
Also known as
Dhurandhar: The Revenge, Dhurandhar 2, Dava Adamı: İntikam, Dhurandhar 2: The Revenge, Dhurandhar Part 2, Dhurandhar The Revenge, Dhurandhar: A Vingança, Patriotismo 2, Speciālists: Atriebība, Специалист: Месть, ปฏิบัติการกล้าสนั่นเมือง 2, धुरंधर: द रिव्हेंज, دھریندر: دی روینج, دھُرَنٛدھَر: دَ رِویٚنٛج, 征服者2：复仇, Dhurandhar The Revenge (Raw & Undekha), ปฏิบัติการกล้าสนั่นเมือง: แค้นเดือดไร้ปรานี

Film rating

8.4
Rate 13 votes
8.2 IMDb
Write review
Updated 31 March 2026

Film Trailers

All trailers
Dhurandhar 2 - Trailer
Dhurandhar 2 Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Ajay Sanyal We are men, Jaskirat. From the moment we're born till the day we die, we're meant to fight. For our cause, for our dreams, for our rights, for our family. This is our duty. And we get no appreciation or medals for it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more