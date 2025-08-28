Menu
The Thursday Murder Club
Poster of The Thursday Murder Club
The Thursday Murder Club

The Thursday Murder Club
Synopsis

Four septuagenarian friends who live in a retirement community and, led by a former spy, form the Thursday Murder Club to solve cold cases for fun. But when a shady property developer is found dead, the four find themselves in the middle of their first live case.
Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2025
Online premiere 28 August 2025
World premiere 28 August 2025
Production Amblin Entertainment, Jennifer Todd Pictures, Maiden Voyage Pictures
Also known as
The Thursday Murder Club, El club del crimen de los jueves, Le Murder Club du jeudi, Torsdagsmordklubben, 週四謀殺俱樂部, A csütörtöki nyomozóklub, Clubul crimelor de joi, Czwartkowy Klub Zbrodni, El club del crim dels dijous, Il club dei delitti del giovedì, Ketvirtadienio žmogžudysčių klubas, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, Perşembe Günü Cinayet Kulübü, Torsdags Mord Klubben, Клуб убивств по четвергах, Клуб убийств по четвергам, 周四推理俱乐部, 木曜殺人クラブ
Director
Chris Columbus
Chris Columbus
Cast
Pierce Brosnan
Pierce Brosnan
Henry Lloyd-Hughes
Henry Lloyd-Hughes
Daniel Mays
Daniel Mays
Naomi Ackie
Naomi Ackie
Jonathan Pryce
Jonathan Pryce
13 votes
The Thursday Murder Club - trailer
The Thursday Murder Club Trailer
The Thursday Murder Club - teaser
The Thursday Murder Club Teaser
