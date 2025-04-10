Country Norway

Runtime 1 hour 17 minutes

Production year 2025

Online premiere 8 May 2025

World premiere 10 April 2025

Budget 38,000,000 NOK

Worldwide Gross $2,301,189

Production Qvisten Animation

Also known as

Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral, Capità Dent de Sabre i la comtessa de Grel, Capitão Dentes-de-Sabre e a Condessa de Gral, Captain Sabertooth and the Countess of Grel, Diente de Sable y la Condesa de Grel, Kaptajn Sabeltand og grevinden af Gral, Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde, Kapten Saablihammas ja Greli krahvinna, Kapten Sabeltand och grevinnan av Gral, Kapten Sabre e a Conde de Gral, Kardfog kapitány és a kalózmentő akció, Królestwo Siedmiu Mórz, Пираты опасного моря. Капитан Клык, 疯狂海盗团2