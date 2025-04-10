Menu
Poster of Captain Sabertooth and the Countess of Grel
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6
2 posters
Going 11
Not going 2
Kinoafisha Films Captain Sabertooth and the Countess of Grel

Captain Sabertooth and the Countess of Grel

Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral
Going 11
Not going 2

Synopsis

Set sail for an exciting pirate adventure when Captain Sabertooth and Raven fight against Sibylla and her terrifying dragon in a battle that can only be won by courage, friendship and rat soup!
Country Norway
Runtime 1 hour 17 minutes
Production year 2025
Online premiere 8 May 2025
World premiere 10 April 2025
Release date
10 April 2025 Russia Капелла Фильм
17 April 2025 Kazakhstan 6+
10 April 2025 Kyrgyzstan
5 September 2025 Latvia U
29 August 2025 Lithuania V
8 May 2025 Moldova AG
11 July 2025 Poland
9 May 2025 Romania
10 April 2025 Uzbekistan 6+
Budget 38,000,000 NOK
Worldwide Gross $2,301,189
Production Qvisten Animation
Also known as
Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral, Capità Dent de Sabre i la comtessa de Grel, Capitão Dentes-de-Sabre e a Condessa de Gral, Captain Sabertooth and the Countess of Grel, Diente de Sable y la Condesa de Grel, Kaptajn Sabeltand og grevinden af Gral, Kaptan Sabertooth: Kayıp Hazinenin Peşinde, Kapten Saablihammas ja Greli krahvinna, Kapten Sabeltand och grevinnan av Gral, Kapten Sabre e a Conde de Gral, Kardfog kapitány és a kalózmentő akció, Królestwo Siedmiu Mórz, Пираты опасного моря. Капитан Клык, 疯狂海盗团2
Director
Are Austnes
Yaprak Morali
Cast
Kyrre Haugen Sydness
Håvard Bakke
Nils Jørgen Kaalstad
Jeppe Beck Laursen
Jeppe Beck Laursen
Cast and Crew
Cartoon in Collections
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family
Animated Films About Friendship Animated Films About Friendship

Cartoon rating

6.0
Rate 14 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Cartoon reviews
azgza999g 21 April 2025, 16:35
Группа продлённого дня "МБОУ ЦО 1" благодарит отзывчивый персонал. Хороший мультфильм понравилось детям.
Киноафиша.инфо 30 April 2025, 23:28
Рады, что просмотр вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
Film Trailers All trailers
Captain Sabertooth and the Countess of Grel Final trailer in russian
Captain Sabertooth and the Countess of Grel Trailer in russian
Stills
