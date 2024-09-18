Film Reviews
((( Виктория ))) 26 August 2024, 17:37
Очень жду фильм Чонгука🙏🥰💜💜💜💜💜💜💜
Светик Маркова 26 August 2024, 21:24
С нетерпением жду 💜💜
Jung Kook invites viewers on a journey showcasing his rise to stardom, creative process, work ethic, and challenges as a global icon, with unseen footage, interviews, and electrifying performances.
|18 September 2024
|Bulgaria
|18 September 2024
|Croatia
|o.A.
|18 September 2024
|Czechia
|18 September 2024
|Dominican Republic
|18 September 2024
|Finland
|Luok_vap
|18 September 2024
|Georgia
|PG-13
|18 September 2024
|Germany
|18 September 2024
|Great Britain
|12A
|18 September 2024
|Hong Kong
|18 September 2024
|Ireland
|PG
|18 September 2024
|Japan
|18 September 2024
|Kazakhstan
|14+
|18 September 2024
|Kyrgyzstan
|12+
|18 September 2024
|Latvia
|N12
|18 September 2024
|Lithuania
|N13
|18 September 2024
|Moldova
|AG
|18 September 2024
|Montenegro
|o.A.
|18 September 2024
|Netherlands
|18 September 2024
|New Zealand
|18 September 2024
|Poland
|18 September 2024
|Romania
|18 September 2024
|Saudi Arabia
|18 September 2024
|Serbia
|o.A.
|9 October 2024
|South Korea
|ALL
|18 September 2024
|UAE
|TBC
|18 September 2024
|Uzbekistan
|12+