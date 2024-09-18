Menu
Poster of Jung Kook: I Am Still
1 poster
Kinoafisha Films Jung Kook: I Am Still

Jung Kook: I Am Still

Jung Kook: I Am Still 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Jung Kook invites viewers on a journey showcasing his rise to stardom, creative process, work ethic, and challenges as a global icon, with unseen footage, interviews, and electrifying performances.

Jung Kook: I Am Still - trailer with russian subtitles
Jung Kook: I Am Still  trailer with russian subtitles
Country South Korea
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2024
Online premiere 3 December 2024
World premiere 18 September 2024
Release date
18 September 2024 Bulgaria
18 September 2024 Croatia o.A.
18 September 2024 Czechia
18 September 2024 Dominican Republic
18 September 2024 Finland Luok_vap
18 September 2024 Georgia PG-13
18 September 2024 Germany
18 September 2024 Great Britain 12A
18 September 2024 Hong Kong
18 September 2024 Ireland PG
18 September 2024 Japan
18 September 2024 Kazakhstan 14+
18 September 2024 Kyrgyzstan 12+
18 September 2024 Latvia N12
18 September 2024 Lithuania N13
18 September 2024 Moldova AG
18 September 2024 Montenegro o.A.
18 September 2024 Netherlands
18 September 2024 New Zealand
18 September 2024 Poland
18 September 2024 Romania
18 September 2024 Saudi Arabia
18 September 2024 Serbia o.A.
9 October 2024 South Korea ALL
18 September 2024 UAE TBC
18 September 2024 Uzbekistan 12+
Worldwide Gross $10,763,217
Production HYBE
Also known as
Jung Kook: I Am Still, Jung Kook: Încă exist
Director
Park Junsoo
Cast
Jungkook
Cast and Crew

Film rating

8.6
Rate 62 votes
8.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  36
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Jung Kook: I Am Still - trailer with russian subtitles
Jung Kook: I Am Still Trailer with russian subtitles
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
