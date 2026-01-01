Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films Saturday Night and Sunday Morning Saturday Night and Sunday Morning Awards

Awards and nominations of Saturday Night and Sunday Morning 1960

BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Best British Actress
Winner
Outstanding British Film of the Year
Winner
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Winner
Best British Actor
Nominee
 Best British Screenplay
Nominee
 Best Film from any Source
Nominee
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Diabolic
Diabolic
2025, Australia, Horror
Yolki 12
Yolki 12
2025, Russia, Comedy, Adventure, Family
Tri bogatyrya i svet klinom
Tri bogatyrya i svet klinom
2025, Russia, Animation, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Za Palycha! 2
Za Palycha! 2
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
Father Mother Sister Brother
Father Mother Sister Brother
2025, USA, Drama
CrazyMinded
CrazyMinded
2025, Italy, Comedy
Traction Park Massacre
Traction Park Massacre
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more