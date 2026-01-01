Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма В субботу вечером, в воскресенье утром 1960

BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Best British Actress
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Best British Actor
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
 Best British Screenplay
Номинант
