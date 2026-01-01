Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Фильмы
В субботу вечером, в воскресенье утром
Награды и номинации фильма В субботу вечером, в воскресенье утром
Награды и номинации фильма В субботу вечером, в воскресенье утром 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
Best British Actress
Победитель
Лучший британский фильм
Победитель
Best British Actor
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Best British Screenplay
Номинант
