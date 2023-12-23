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Poster of Kiberderevnya. Novyy god
5.4
Kiberderevnya. Novyy god - Trailer
Kinoafisha Films Kiberderevnya. Novyy god
5.4

Kiberderevnya. Novyy god

, 2023
Kiberderevnya. Novyy god
Russia / Comedy, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Kiberderevnya. Novyy god
5.4
Kiberderevnya. Novyy god - Trailer
Kiberderevnya. Novyy god  Trailer

Cast

Sergey Chikhachyov
Sergey Chikhachyov
Nikolay
Olga Zhevakina
Nadya
Vlada Lukina
Vlada Lukina
Marinka
Margarita Silaeva
Margarita Silaeva
Lyudka
Konstantin Mayorov
Mitka
Boris Repetur
Vedushchiy prognoza pogody
Nikita Vorozhishchev
Diktor
Director Sergey Vasiliev
Writer Grigoriy Skryapkin, Sergey Vasiliev, Nikita Vorozhishchev
Composer Pavel Kovalenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 28 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 December 2023
World premiere 23 December 2023
Production Mesto Sily, Studio Plus
Also known as
Novyy god, Кибердеревня. Новый год

Film rating

5.4
Rate 16 votes
6.5 IMDb
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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 18 November 2025

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Kiberderevnya. Novyy god - Trailer
Kiberderevnya. Novyy god Trailer
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