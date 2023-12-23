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5.4
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Kiberderevnya. Novyy god
5.4
Kiberderevnya. Novyy god
, 2023
Kiberderevnya. Novyy god
Russia / Comedy, Sci-Fi / 18+
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5.4
Kiberderevnya. Novyy god
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Trailer
Cast
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Nikolay
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Vlada Lukina
Marinka
Margarita Silaeva
Lyudka
Konstantin Mayorov
Mitka
Boris Repetur
Vedushchiy prognoza pogody
Nikita Vorozhishchev
Diktor
Director
Sergey Vasiliev
Writer
Grigoriy Skryapkin
,
Sergey Vasiliev
,
Nikita Vorozhishchev
Composer
Pavel Kovalenko
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
28 minutes
Production year
2023
Online premiere
23 December 2023
World premiere
23 December 2023
Production
Mesto Sily, Studio Plus
Also known as
Novyy god, Кибердеревня. Новый год
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Film rating
5.4
Rate
16
votes
6.5
IMDb
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Best Comedies
Best Russian Films
Updated 18 November 2025
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Kiberderevnya. Novyy god
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