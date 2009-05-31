Menu
Margarita Silaeva
Margarita Silaeva
Date of Birth
31 May 2009
Age
16 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Science-fiction heroine
Popular Films
8.1
Odin malenkiy nochnoy sekret
(2023)
7.4
Opasnaya blizost
(2025)
7.2
Kiberderevnya
(2023)
Filmography
7
Zhdun 2
Zhdun 2
Comedy, Family
2026, Russia
Watch trailer
7.4
Opasnaya blizost
Drama
2025, Russia
5.8
Zhdun
Zhdun
Comedy, Family
2025, Russia
Watch trailer
Tickets
4.6
Vy menya videli?
Vy menya videli?
Drama, Romantic
2024, Russia
7.2
Kiberderevnya
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
8.1
Odin malenkiy nochnoy sekret
Odin malenkiy nochnoy sekret
Drama
2023, Russia
5.3
Kiberderevnya. Novyy god
Kiberderevnya. Novyy god
Comedy, Sci-Fi
2023, Russia
Watch trailer
