Margarita Silaeva
Margarita Silaeva

Margarita Silaeva

Date of Birth
31 May 2009
Age
16 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Science-fiction heroine

Popular Films

Odin malenkiy nochnoy sekret 8.1
Odin malenkiy nochnoy sekret (2023)
Opasnaya blizost 7.4
Opasnaya blizost (2025)
Kiberderevnya 7.2
Kiberderevnya (2023)

Filmography

Genre
Year
Zhdun 2
Zhdun 2
Comedy, Family 2026, Russia
Opasnaya blizost 7.4
Opasnaya blizost
Drama 2025, Russia
Zhdun 5.8
Zhdun
Comedy, Family 2025, Russia
Vy menya videli? 4.6
Vy menya videli?
Drama, Romantic 2024, Russia
Kiberderevnya 7.2
Kiberderevnya
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
Odin malenkiy nochnoy sekret 8.1
Odin malenkiy nochnoy sekret
Drama 2023, Russia
Kiberderevnya. Novyy god 5.3
Kiberderevnya. Novyy god
Comedy, Sci-Fi 2023, Russia
