Kibertaksi

Kibertaksi

Kibertaksi 18+
Kibertaksi - trailer
Kibertaksi  trailer
Country Russia
Runtime 22 minutes
Production year 2024
Online premiere 22 December 2024
World premiere 22 December 2024
Also known as
Kibertaksi, Кибертакси
Director
Baybulat Batullin
Cast
Karim Omarov
Sergey Chikhachyov
Miya Magomedova
Dzhalil Asretov
Igor Bogomyagkov
Cast and Crew

Film rating

7.9
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Film Reviews
Kibertaksi Trailer
