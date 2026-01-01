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Mitsuki Takahata Mitsuki Takahata
Kinoafisha Persons Mitsuki Takahata

Mitsuki Takahata

Mitsuki Takahata

Date of Birth
14 December 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Height
157 cm (5 ft 2 in)
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Thriller heroine

Popular Films

Monster 7.6
Monster (2023)
Kokuho 7.6
Kokuho (2025)
Rage 7.0
Rage (2016)

Filmography

Kokuho 7.6
Kokuho Kokuhô
Drama 2025, Japan
Golden Kamuy 6.9
Golden Kamuy Golden Kamuy
Action, Adventure, History 2024, Japan
Monster 7.6
Monster Kaibutsu
Drama, Thriller 2023, Japan
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Hikkoshi daimyô! 6.2
Hikkoshi daimyô! Hikkoshi daimyô!
Comedy, History 2019, Japan
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa 6.4
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa
Comedy, Drama 2018, Japan
Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari 6.9
Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari / Napping Princess
Animation, Fantasy, Drama, Anime 2017, Japan
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Destiny: The Tale of Kamakura 6.7
Destiny: The Tale of Kamakura Destiny: Kamakura monogatari
Drama, Fantasy, Comedy 2017, Japan
Rage 7
Rage Ikari
Thriller, Drama, Detective 2016, Japan
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