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Mitsuki Takahata
Mitsuki Takahata
Kinoafisha
Persons
Mitsuki Takahata
Mitsuki Takahata
Mitsuki Takahata
Date of Birth
14 December 1991
Age
34 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Height
157 cm (5 ft 2 in)
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Thriller heroine
Popular Films
7.6
Monster
(2023)
7.6
Kokuho
(2025)
7.0
Rage
(2016)
Filmography
7.6
Kokuho
Kokuhô
Drama
2025, Japan
6.9
Golden Kamuy
Golden Kamuy
Action, Adventure, History
2024, Japan
7.6
Monster
Kaibutsu
Drama, Thriller
2023, Japan
Watch trailer
6.2
Hikkoshi daimyô!
Hikkoshi daimyô!
Comedy, History
2019, Japan
6.4
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa
Konna Yofuke Ni Banana Kayo: Kanashiki Jitsuwa
Comedy, Drama
2018, Japan
6.9
Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari
Hirune Hime: Shiranai Watashi no Monogatari / Napping Princess
Animation, Fantasy, Drama, Anime
2017, Japan
Watch trailer
6.7
Destiny: The Tale of Kamakura
Destiny: Kamakura monogatari
Drama, Fantasy, Comedy
2017, Japan
7
Rage
Ikari
Thriller, Drama, Detective
2016, Japan
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