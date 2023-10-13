Menu
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 6.6
Rate
3 posters
Migration

Migration

Migration 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A family of ducks convinces their over-protective father to go on the vacation of a lifetime as they attempt to migrate from New England, through New York City, and ultimately down to the Bahamas.
Migration - trailer #3
Migration  trailer #3
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 January 2024
World premiere 13 October 2023
Release date
22 December 2023 Andorra
18 January 2024 Argentina
26 December 2023 Australia G
21 December 2023 Austria
28 December 2023 Azerbaijan 6+
6 December 2023 Belgium 12
28 December 2023 Bolivia
4 January 2024 Brazil L
22 December 2023 Bulgaria
21 December 2023 Chile
8 December 2023 China
28 December 2023 Colombia
7 December 2023 Croatia
21 December 2023 Czechia
21 December 2023 Denmark 7
4 January 2024 Ecuador
22 December 2023 Estonia
22 December 2023 Finland Tulossa
6 December 2023 France
28 December 2023 Georgia PG
21 December 2023 Germany 0
2 February 2024 Great Britain U
7 December 2023 Greece K
8 February 2024 Hong Kong
26 December 2023 Iceland Unrated
27 December 2023 Indonesia SU
2 February 2024 Ireland PG
11 April 2024 Israel All
7 December 2023 Italy T
15 March 2024 Japan
28 December 2023 Kazakhstan 6+
28 December 2023 Kyrgyzstan
22 December 2023 Latvia (none)
22 December 2023 Lithuania
14 December 2023 Mexico AA
28 December 2023 Moldova AG
7 December 2023 Montenegro
21 December 2023 Netherlands 6
4 January 2024 Paraguay
4 January 2024 Peru
5 January 2024 Poland
21 December 2023 Portugal
21 December 2023 Puerto Rico PG
8 December 2023 Romania o.A.
7 December 2023 Serbia
28 December 2023 Singapore PG
21 December 2023 Slovakia
10 January 2024 South Korea ALL
22 December 2023 Spain
22 December 2023 Sweden 7
6 December 2023 Switzerland
8 February 2024 Taiwan
22 December 2023 Tajikistan
19 January 2024 Turkey
7 December 2023 UAE 18TC
22 December 2023 USA PG
21 December 2023 Ukraine
21 December 2023 Uruguay
28 December 2023 Uzbekistan
28 December 2023 Venezuela
29 December 2023 Viet Nam
MPAA PG
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $300,187,799
Production Universal Pictures, Illumination Entertainment, Dentsu
Also known as
Migration, ¡Patos!, Raus aus dem Teich, Patos!, Vogelvlucht, Миграция, Änder!, Didžioji ančių kelionė, Ender på eventyr, Endur!, ＦＬＹ！／フライ！, Kacsalábon, Langt fra andedammen, Marea migrație, Migración: Un viaje patas arriba, Migrazioa, bidaia ahatezina, Miqrasiya, Muuttomatka, Nhà Vịt Di Cư, Ördeklerin Göçü, Pardid!, Patke selice, Prendi il volo, Ptáci stěhováci, Race!, Sipour Ha'Barvazim, Spārnos, Wyfrunięci, Ένα ταξίδι για πάπιες, Міграцыя, Патешки истории, Пачија посла, Переліт, 飛鴨向前衝, 飞鸭向前冲, 鴨仔也移民
Director
Benjamin Renner
Benjamin Renner
Guylo Homsy
Cast
Kumail Nanjiani
Kumail Nanjiani
Tresi Gazal
Elizabeth Banks
Elizabeth Banks
Carol Kane
Cast and Crew
Cartoon rating

7.5
Rate 32 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  995
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

User 8 January 2024, 20:47
Мы сами в шоке 🦆😂
Киноафиша.инфо 2 January 2024, 20:34
Все фильмы и мультфильмы на нашем сайте имеют маркировку 18+, дабы избежать инцидентов
Goofs

When the elderly heron takes the pan and places it in the water, it is clearly empty. After the Mallards have got in, Mack pulls out a partly eaten fish that wasn't there before.

This is the sort of humour cartoons have practised since time immemorial.

Quotes
Delroy In Kitchen, he'll make you into duck a l'orange.
Gwen What's "duck a l'orange"?
Chump It's you with "l'orange" on top.
[Mack gulps]
Film Trailers All trailers
Migration - trailer #3
Migration Trailer #3
Migration - trailer #2
Migration Trailer #2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
