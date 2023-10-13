Cartoon reviews
Мы сами в шоке 🦆😂
Все фильмы и мультфильмы на нашем сайте имеют маркировку 18+, дабы избежать инцидентов
|22 December 2023
|Andorra
|18 January 2024
|Argentina
|26 December 2023
|Australia
|G
|21 December 2023
|Austria
|28 December 2023
|Azerbaijan
|6+
|6 December 2023
|Belgium
|12
|28 December 2023
|Bolivia
|4 January 2024
|Brazil
|L
|22 December 2023
|Bulgaria
|21 December 2023
|Chile
|8 December 2023
|China
|28 December 2023
|Colombia
|7 December 2023
|Croatia
|21 December 2023
|Czechia
|21 December 2023
|Denmark
|7
|4 January 2024
|Ecuador
|22 December 2023
|Estonia
|22 December 2023
|Finland
|Tulossa
|6 December 2023
|France
|28 December 2023
|Georgia
|PG
|21 December 2023
|Germany
|0
|2 February 2024
|Great Britain
|U
|7 December 2023
|Greece
|K
|8 February 2024
|Hong Kong
|26 December 2023
|Iceland
|Unrated
|27 December 2023
|Indonesia
|SU
|2 February 2024
|Ireland
|PG
|11 April 2024
|Israel
|All
|7 December 2023
|Italy
|T
|15 March 2024
|Japan
|28 December 2023
|Kazakhstan
|6+
|28 December 2023
|Kyrgyzstan
|22 December 2023
|Latvia
|(none)
|22 December 2023
|Lithuania
|14 December 2023
|Mexico
|AA
|28 December 2023
|Moldova
|AG
|7 December 2023
|Montenegro
|21 December 2023
|Netherlands
|6
|4 January 2024
|Paraguay
|4 January 2024
|Peru
|5 January 2024
|Poland
|21 December 2023
|Portugal
|21 December 2023
|Puerto Rico
|PG
|8 December 2023
|Romania
|o.A.
|7 December 2023
|Serbia
|28 December 2023
|Singapore
|PG
|21 December 2023
|Slovakia
|10 January 2024
|South Korea
|ALL
|22 December 2023
|Spain
|22 December 2023
|Sweden
|7
|6 December 2023
|Switzerland
|8 February 2024
|Taiwan
|22 December 2023
|Tajikistan
|19 January 2024
|Turkey
|7 December 2023
|UAE
|18TC
|22 December 2023
|USA
|PG
|21 December 2023
|Ukraine
|21 December 2023
|Uruguay
|28 December 2023
|Uzbekistan
|28 December 2023
|Venezuela
|29 December 2023
|Viet Nam
When the elderly heron takes the pan and places it in the water, it is clearly empty. After the Mallards have got in, Mack pulls out a partly eaten fish that wasn't there before.
This is the sort of humour cartoons have practised since time immemorial.