Poster of Objetos
IMDb Rating: 5.5
Objetos

Objetos

Objetos 18+
Objetos - trailer in russian
Country Spain / Argentina / Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2022
Online premiere 12 January 2023
World premiere 9 September 2022
Release date
6 October 2022 Russia Global Film 16+
6 October 2022 Azerbaijan 18+
24 May 2023 France
27 July 2023 Greece
6 October 2022 Kazakhstan 18+
6 October 2022 Kyrgyzstan 16+
30 September 2022 Mexico B-15
22 September 2023 Poland
30 September 2022 Portugal M/16
9 September 2022 Spain
4 November 2022 Taiwan
8 December 2022 Ukraine
17 February 2023 Viet Nam
Worldwide Gross $700,496
Production Comunidad de Madrid, Crea SGR, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Also known as
Objetos, Lost & Found, Хранитель тайн, 'Av'edot ou'Metziot, Die Spur der Knochen, La casa degli oggetti, La maleta, Lạc & Tìm, Perdidos e Achados, Walizka, Τμήμα απολεσθέντων Μαδρίτης, Бюро знахідок, 遺屍物
Director
Jorge Dorado
Jorge Dorado
Cast
Verónica Echegui
Verónica Echegui
Álvaro Morte
Álvaro Morte
María Eugenia Suárez Riveiro
María Eugenia Suárez Riveiro
Pepa Gracia
Pepa Gracia
Alexandra Ansidei
Alexandra Ansidei
Film rating

6.1
Rate 28 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3067
Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

Алина Хрёмкина 12 October 2022, 07:05
Начало интересное, конец испортил все
Не стоит потраченного времени
Money 26 October 2022, 13:55
Согласен с Алиной. Начал смотреть из-за "Профессора", в итоге так и не понял, зачем дождался титров. Вроде и интересно, а вроде и никак. Не рекомендую
Objetos - trailer in russian
