Country
Spain / Argentina / Germany
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2022
Online premiere
12 January 2023
World premiere
9 September 2022
Release date
|6 October 2022
|Russia
| Global Film
|16+
|6 October 2022
|Azerbaijan
|
|18+
|24 May 2023
|France
|
|
|27 July 2023
|Greece
|
|
|6 October 2022
|Kazakhstan
|
|18+
|6 October 2022
|Kyrgyzstan
|
|16+
|30 September 2022
|Mexico
|
|B-15
|22 September 2023
|Poland
|
|
|30 September 2022
|Portugal
|
|M/16
|9 September 2022
|Spain
|
|
|4 November 2022
|Taiwan
|
|
|8 December 2022
|Ukraine
|
|
|17 February 2023
|Viet Nam
|
|
Worldwide Gross
$700,496
Production
Comunidad de Madrid, Crea SGR, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
Also known as
Objetos, Lost & Found, Хранитель тайн, 'Av'edot ou'Metziot, Die Spur der Knochen, La casa degli oggetti, La maleta, Lạc & Tìm, Perdidos e Achados, Walizka, Τμήμα απολεσθέντων Μαδρίτης, Бюро знахідок, 遺屍物
Не стоит потраченного времени