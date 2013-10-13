Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Anna
6.8
Anna - trailer in russian
Kinoafisha Films Anna
6.8

Anna

, 2013
Mindscape
USA, Spain, France / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Anna
6.8
Anna - trailer in russian
Anna  trailer in russian

Synopsis

A man with the ability to enter peoples' memories takes on the case of a brilliant, troubled sixteen-year-old girl to determine whether she is a sociopath or a victim of trauma.

Cast

Mark Strong
Mark Strong
Brian Cox
Brian Cox
Taissa Farmiga
Taissa Farmiga
Indira Varma
Indira Varma
Noah Taylor
Noah Taylor
Saskia Reeves
Director Jorge Dorado
Writer Guy Holmes, Martha Holmes
Composer Lucas Vidal
Cast and Crew

Film details

Country USA / Spain / France
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2013
Online premiere 20 November 2014
World premiere 13 October 2013
Release date
6 November 2014 Russia Вест 12+
6 November 2014 Belarus
13 October 2013 Canada R
3 July 2014 Germany
6 June 2014 Great Britain
27 September 2014 Japan
6 November 2014 Kazakhstan
13 October 2013 Romania 18
8 May 2014 Singapore
23 October 2014 South Korea
13 October 2013 Spain
5 April 2014 USA
6 November 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $1,257,142
Production The Safran Company, Antena 3 Films, Ombra Films
Also known as
Anna, Mindscape, Ana, Anna: Culpada ou Inocente, Emlékbúvár, Regressão, Xâm Nhập Ký Ức, Zihin Okuyucu, Άννα, Екстрасенс, Екстрасенс 2: Лабіринти розуму, Экстрасенс 2: Лабиринты разума, 記憶偵探, 記憶探偵と鍵のかかった少女

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.4 IMDb

Film Trailers

All trailers
Anna - trailer in russian
Anna Trailer in russian
Anna - trailer
Anna Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Anna

The Awakening
The Awakening Thriller, Horror
2011, Great Britain
6.0
Look Away
Look Away Thriller
2018, USA
6.0
Morgan
Morgan Sci-Fi, Thriller, Horror
2016, USA
6.0
The Limehouse Golem
The Limehouse Golem Horror, Thriller, Fantasy
2016, Great Britain
6.0
Solace
Solace Mystery, Thriller
2015, USA
6.0
Before I Go to Sleep
Before I Go to Sleep Thriller, Detective
2014, Great Britain
6.0
Stonehearst Asylum
Stonehearst Asylum Thriller
2014, USA
7.0
The Truth About Emanuel
The Truth About Emanuel Drama, Thriller
2013, USA
6.0
Dream House
Dream House Thriller
2011, USA
6.0
Hideaways
Hideaways Fantasy, Thriller
2011, Ireland / Sweden / France
6.0
Lope
Lope Drama, Biography
2010, Brazil / Spain
6.0
6 Souls
6 Souls Thriller, Horror
2010, USA
6.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Sem vyorst do rassveta
Sem vyorst do rassveta
2025, Russia, Drama, War, History
The Magic Faraway Tree
The Magic Faraway Tree
2025, USA, Adventure, Family
Zhdun 2
Zhdun 2
2026, Russia, Comedy, Family
Hokum
Hokum
2026, Ireland, Horror
Litvyak
Litvyak
2026, Russia, Action, Drama, History, War
Otets
Otets
2026, Russia, Drama, War
Gruzovichki
Gruzovichki
2026, Russia, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more