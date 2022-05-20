Menu
Kinoafisha Films Corsage

Corsage

Corsage 18+
Corsage - trailer in russian
Corsage  trailer in russian
Country Austria / Luxembourg / Germany / France
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2022
Online premiere 30 July 2022
World premiere 20 May 2022
Release date
20 October 2022 Russia RWV Film
9 February 2023 Australia M
7 July 2022 Austria
18 January 2023 Brazil
8 June 2023 Colombia
9 February 2023 Czechia
16 March 2023 Denmark
21 April 2023 Finland
14 December 2022 France
7 July 2022 Germany 12
26 December 2022 Great Britain 15
17 November 2022 Greece K12
7 December 2022 Italy
24 November 2022 Kazakhstan 18+
1 February 2023 Latvia N16
10 November 2022 Lithuania N13
22 December 2022 South Korea
2 December 2022 Spain
10 February 2023 Taiwan
16 December 2022 Turkey
2 February 2023 Ukraine
Budget €7,500,000
Worldwide Gross $3,131,438
Production Film AG, Samsa Film, Komplizen Film
Also known as
Corsage, Korzet, Корсаж, Corsage. La emperatriz rebelde, La emperatriz rebelde, Корсет, Corsage - Espírito Inquieto, Corsage - Sisi so nah wie nie, Corsage, la emperatriz rebelde, Corsage: Kuriton keisarinna, Corsage: La emperatriz rebelde, Corset, Fűző, Il corsetto dell'imperatrice, Korsaaž, Korsaj, Korsažas, Korset, Korsete, Korsett, L'emperadriu rebel, Lífsstykkið, W gorsecie, Κορσές, 코르사주, エリザベート1878, 束不住的茜茜皇后, 束縛, 束胸
Director
Marie Kreutzer
Marie Kreutzer
Cast
Colin Morgan
Colin Morgan
Vicky Krieps
Vicky Krieps
Finnegan Oldfield
Finnegan Oldfield
Manuel Rubey
Manuel Rubey
Jeanne Werner
Jeanne Werner
Cast and Crew
Quotes
Elisabeth Nobody loves anybody
Elisabeth Everybody loves what he wants from others
Elisabeth And we love anybody that loves in us that which we would like to be.
Film Trailers All trailers
Corsage - trailer in russian
Corsage Trailer in russian
