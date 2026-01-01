Menu
Awards and nominations of Chariots of Fire 1981

Academy Awards, USA 1982 Academy Awards, USA 1982
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Film Editing
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1981 Cannes Film Festival 1981
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Best Supporting Actor
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1982 Golden Globes, USA 1982
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1982 BAFTA Awards 1982
Best Film
Winner
Best Costume Design
Winner
Best Supporting Artist
Winner
Best Cinematography
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Production Design/Art Direction
Nominee
 Best Editing
Nominee
 Best Direction
Nominee
 Best Supporting Artist
Nominee
 Best Screenplay
Nominee
 Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Toronto International Film Festival 1981 Toronto International Film Festival 1981
People's Choice Award
Winner
