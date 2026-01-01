Menu
Kinoafisha
Films
Chariots of Fire
Chariots of Fire Awards
Awards and nominations of Chariots of Fire 1981
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
Awards
Similar
Quotes
Filming locations
Academy Awards, USA 1982
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Best Original Screenplay
Winner
Best Motion Picture of the Year
Winner
Best Achievement in Costume Design
Winner
Best Achievement in Film Editing
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Cannes Film Festival 1981
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Winner
Best Supporting Actor
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Globes, USA 1982
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1982
Best Film
Winner
Best Costume Design
Winner
Best Supporting Artist
Winner
Best Cinematography
Nominee
Best Sound
Nominee
Best Sound
Nominee
Best Production Design/Art Direction
Nominee
Best Editing
Nominee
Best Direction
Nominee
Best Supporting Artist
Nominee
Best Screenplay
Nominee
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Toronto International Film Festival 1981
People's Choice Award
Winner
