Anastasiya Kuvshinova
Anastasiya Kuvshinova
Date of Birth
15 November 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
5.4
Ket
(2022)
5.1
Oderzhimaya
(2021)
0.0
Lyubovnaya magiya
(2021)
Filmography
Genre
All
Drama
Mystery
Romantic
Thriller
Year
All
2022
2021
All
4
Films
2
TV Shows
2
Actress
4
5.4
Ket
Ket
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Lyubovnaya magiya
Drama, Romantic, Mystery
2021, Russia
Urok demokratii
Drama
2021, Russia
5.1
Oderzhimaya
Oderzhimaya
Thriller
2021, Russia
Watch trailer
