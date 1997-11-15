Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Kuvshinova
Anastasiya Kuvshinova
Kinoafisha Persons Anastasiya Kuvshinova

Anastasiya Kuvshinova

Date of Birth
15 November 1997
Age
27 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Ket 5.4
Ket (2022)
Oderzhimaya 5.1
Oderzhimaya (2021)
Lyubovnaya magiya 0.0
Lyubovnaya magiya (2021)

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 2 TV Shows 2 Actress 4
Ket 5.4
Ket Ket
Drama 2022, Russia
Watch trailer
Lyubovnaya magiya
Lyubovnaya magiya
Drama, Romantic, Mystery 2021, Russia
Urok demokratii
Urok demokratii
Drama 2021, Russia
Oderzhimaya 5.1
Oderzhimaya Oderzhimaya
Thriller 2021, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more