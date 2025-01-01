Ambartsum Kabanyan

Menu
Date of Birth
30 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor

Filmography

Den nedeli - lyuboy 7.4
Den nedeli - lyuboy
Drama 2024, Russia
Ket 5.4
Ket
Drama 2022, Russia
Doktor Preobrazhenskij
Doktor Preobrazhenskij
Drama 2020, Russia
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic 2019, Russia
Tanets s sablyami 5.4
Tanets s sablyami
Musical, Biography 2018, Russia
Metamorfozis 6.9
Metamorfozis
Drama 2015, Russia
