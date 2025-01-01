Menu
Ambartsum Kabanyan
Kinoafisha
Persons
Date of Birth
30 July 1984
Age
41 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Popular Films
7.4
Den nedeli - lyuboy
(2024)
6.9
Metamorfozis
(2015)
5.4
Tanets s sablyami
(2018)
Filmography
Actor
6
7.4
Den nedeli - lyuboy
Den nedeli - lyuboy
Drama
2024, Russia
Watch trailer
5.4
Ket
Ket
Drama
2022, Russia
Watch trailer
Doktor Preobrazhenskij
Drama
2020, Russia
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic
2019, Russia
5.4
Tanets s sablyami
Tanets s sablyami
Musical, Biography
2018, Russia
Watch trailer
6.9
Metamorfozis
Metamorfozis
Drama
2015, Russia
Watch trailer
