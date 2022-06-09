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Poster of Dva kholma. Film
7.4
Dva kholma. Film - Trailer
Kinoafisha Films Dva kholma. Film
7.4

Dva kholma. Film

, 2022
Dva kholma. Film
Russia / Comedy, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of Dva kholma. Film
7.4
Dva kholma. Film - Trailer
Dva kholma. Film  Trailer

Cast

Pelageya Nevzorova
Pelageya Nevzorova
Nikita Kologrivyy
Nikita Kologrivyy
Andrey Skorokhod
Andrey Skorokhod
Zhanna Epple
Zhanna Epple
Zoya
Anna Snatkina
Anna Snatkina
Vladimir Epifantsev
Vladimir Epifantsev
Baron
Filipp Anatolevitsj Bledniy
Filipp Anatolevitsj Bledniy
Yuliy
Olga Venikova
Olga Venikova
Svetlana Sergeevna Kaminina
Svetlana Sergeevna Kaminina
Vera
Yevgeniya Arkhipenko
Khoristka
Zara Arshakian
Khoristka voyennogo otryada
Dmitriy Belotzerkovskiy
Dmitriy Belotzerkovskiy
Lyutsiy
Director Dmitry Gribanov
Writer Dmitry Krepchuk, Anatoliy Molchanov, Vyacheslav Zub, Aleksey Zuyenok
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2022
World premiere 9 June 2022
Release date
9 June 2022 Russia Централ Партнершип 16+
Production START
Also known as
Dva kholma. Film, Два холма. Фильм

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb
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Dva kholma. Film - Trailer
Dva kholma. Film Trailer
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