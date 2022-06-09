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7.4
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Dva kholma. Film
7.4
Dva kholma. Film
, 2022
Dva kholma. Film
Russia / Comedy, Sci-Fi / 18+
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7.4
Dva kholma. Film
Trailer
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Cast
Pelageya Nevzorova
Nikita Kologrivyy
Andrey Skorokhod
Zhanna Epple
Zoya
Anna Snatkina
Vladimir Epifantsev
Baron
Filipp Anatolevitsj Bledniy
Yuliy
Olga Venikova
Svetlana Sergeevna Kaminina
Vera
Yevgeniya Arkhipenko
Khoristka
Zara Arshakian
Khoristka voyennogo otryada
Dmitriy Belotzerkovskiy
Lyutsiy
Director
Dmitry Gribanov
Writer
Dmitry Krepchuk
,
Anatoliy Molchanov
,
Vyacheslav Zub
,
Aleksey Zuyenok
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2022
World premiere
9 June 2022
Release date
9 June 2022
Russia
Централ Партнершип
16+
Production
START
Also known as
Dva kholma. Film, Два холма. Фильм
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Film rating
7.4
Rate
12
votes
7.4
IMDb
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