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Poster of Drug moy, Kolka!..
7.1
Kinoafisha Films Drug moy, Kolka!..
7.1

Drug moy, Kolka!..

, 1961
Drug moy, Kolka!..
USSR / Drama / 18+
Poster of Drug moy, Kolka!..
7.1

Cast

Aleksey Borzunov
Yura Ustinov
Tatyana Kuznetsova
Klava Ogorodnikova
Aleksandr Kobozev
Kolka Snegiryov
Anna Rodionova
Masha Kanareikina
Viktor Onuchak
Fedya Drankin
Antonina Dmitrieva
Ivanova
Anatoly Kuznetsov
Anatoly Kuznetsov
Rudenko
Vitaly Ovanesov
Valeri Novikov
Lyudmila Chernyshyova
Novikova
Boris Novikov
Kuzma
Director Alexander Mitta, Aleksei Saltykov
Writer Aleksandr Khmelik, Sergei Yermolinsky
Composer Lev Shvarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1961
World premiere 13 May 1961
Release date
13 May 1961 Russia
6 June 1961 USA
Production Mosfilm
Also known as
Drug moy, Kolka!.., My Friend Kolka, Mein Freund Kolka, Hármasok szövetsége, Mano draugas, Kolia!, Mój przyjaciel Kola, Můj přítel Kolka, My Friend, Kolka!, Друг мой, Колька!..

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.1 IMDb
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