Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Semya Ivanovykh
5.2
Kinoafisha Films Semya Ivanovykh
5.2

Semya Ivanovykh

, 1975
Semya Ivanovykh
USSR / Drama / 18+
Poster of Semya Ivanovykh
5.2

Cast

Nonna Mordyukova
Nonna Mordyukova
Mariya Ivanova. maty Lyudmily
Nikolay Rybnikov
Nikolay Rybnikov
Ivan Ivanov
Olga Prokhorova
Lyudmila Ivanova
Nikolay Yeryomenko
Nikolay Yeryomenko
Aleksey Chistokhvalov
Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Sergey Chistokhvalov - general
Stepan Bubnov
Alla Larionova
Alla Larionova
Valentina Chistokhvalova - maty Alekseya
Oleg Vidov
Oleg Vidov
Nikolay Osintsev
Gurgen Tonunts
Vazden Davidyan
Aleksey Krychenkov
Aleksashin
Fyodor Odinokov
Sergey Zapryagayev
Director Aleksei Saltykov
Writer Mikhail Nozhkin, Yuriy Nagibin
Composer Andrey Eshpay
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1975
World premiere 13 October 1975
Release date
13 October 1975 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Semya Ivanovykh, The Ivanov Family, Семья Ивановых, The Ivanovs

Film rating

5.2
Rate 12 votes
5.2 IMDb
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Semya Ivanovykh

Polyn - trava gorkaya
Polyn - trava gorkaya Drama
1982, USSR
6.0
The Chairman
The Chairman Drama
1964, USSR
7.0
Woman's World
Woman's World Drama
1967, USSR
7.0
Drug moy, Kolka!..
Drug moy, Kolka!.. Drama
1961, USSR
7.0
Dyadushkin son
Dyadushkin son Drama
1966, USSR
7.0
The Polynin Case
The Polynin Case Drama
1970, USSR
7.0
Other People's Relatives
Other People's Relatives Drama
1955, USSR
7.0
Ispolnenie zhelaniy
Ispolnenie zhelaniy Drama
1973, USSR
6.0
They Conquer the Skies
They Conquer the Skies Drama
1963, USSR
7.0
How the Steel Was Tempered
How the Steel Was Tempered Drama
1942, USSR
6.0
Dialog s prodolzheniyem
Dialog s prodolzheniyem Drama
1980, USSR
6.0
Vtoraya vesna
Vtoraya vesna Drama
1979, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more