Cast
Sebastián Fernández
Centurio
Cast and Crew
Director
Jose Magan
Writer
Jose Magan, Pedro Santamaría, Carmen Ballesteros, C.J. Wells
Composer
Jordi Longán
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 36 minutes
Production year
2020
Online premiere
1 October 2021
World premiere
8 May 2020
Release date
|8 May 2020
|Germany
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|16
|18 November 2021
|South Korea
|
|15
MPAA
R
Production
Magol films, Carbara films, Equo Entertainment
Also known as
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