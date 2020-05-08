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Poster of The Legion
3.2
Kinoafisha Films The Legion
3.2

The Legion

, 2020
Legionnaire's Trail
Spain / Action, Adventure, History / 18+
Poster of The Legion
3.2

Cast

Mickey Rourke
Mickey Rourke
Corbulo
Joaquim de Almeida
Joaquim de Almeida
Paetus
Vladimir Kulich
Vladimir Kulich
Marcus
Bai Ling
Bai Ling
Amirah
Maksim Matveev
Maksim Matveev
Lee Partridge
Noreno
Bosco Hogan
Saul
Mark Aaron
Valerius
Marta Castellví
Duria
Sebastián Fernández
Centurio
Eric Higgins
Madyes
Director Jose Magan
Writer Jose Magan, Pedro Santamaría, Carmen Ballesteros, C.J. Wells
Composer Jordi Longán
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2020
Online premiere 1 October 2021
World premiere 8 May 2020
Release date
8 May 2020 Germany 16
18 November 2021 South Korea 15
MPAA R
Production Magol films, Carbara films, Equo Entertainment
Also known as
Legionnaire's Trail, The Legion, Legionarios: Corre o muere, Der Pfad des Legionärs, Leegion, Légionnaire, O Legionário, Тропа легионеров, 글래디에이터: 라스트 워리어, Пътят на легионера

Film rating

3.2
Rate 10 votes
3.3 IMDb
Updated 25 April 2022
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