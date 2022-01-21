Country
USA
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2022
Online premiere
21 January 2022
World premiere
21 January 2022
Release date
|4 February 2026
|Russia
| Кинотайм
|18+
|8 December 2022
|Denmark
|
|
|7 July 2022
|South Korea
|
|
|13 May 2022
|Viet Nam
|
|
MPAA
R
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$85,847
Production
Forma Pro Films, RNG Entertainment, Berkeley Media Group
Also known as
WarHunt, Deemoni jaht, Hexenjäger, Los demonios de la guerra, Rừng Săn Người, War Hunt, WarHunt. Demony wojny, Το γεράκι του πολέμου, Военная охота, Охота на ведьм, 워헌트, ウォーハント 魔界戦線