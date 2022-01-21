Menu
4.6 IMDb Rating: 4.4
Kinoafisha Films WarHunt

WarHunt

WarHunt 18+
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2022
Online premiere 21 January 2022
World premiere 21 January 2022
Release date
4 February 2026 Russia Кинотайм 18+
8 December 2022 Denmark
7 July 2022 South Korea
13 May 2022 Viet Nam
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $85,847
Production Forma Pro Films, RNG Entertainment, Berkeley Media Group
Also known as
WarHunt, Deemoni jaht, Hexenjäger, Los demonios de la guerra, Rừng Săn Người, War Hunt, WarHunt. Demony wojny, Το γεράκι του πολέμου, Военная охота, Охота на ведьм, 워헌트, ウォーハント 魔界戦線
Director
Mauro Borrelli
Cast
Robert Knepper
Robert Knepper
Jackson Rathbone
Jackson Rathbone
Mickey Rourke
Mickey Rourke
Polina Nioly Pushkareva
Alex Mills
Cast and Crew
