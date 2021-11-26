Menu
6.5 IMDb Rating: 5.3
Girls to Buy

Girls to Buy

Dziewczyny z Dubaju 18+
Girls to Buy - trailer in russian
Girls to Buy  trailer in russian
Country Poland
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 2021
Online premiere 14 March 2022
World premiere 26 November 2021
Release date
26 May 2022 Russia Наше кино
26 November 2021 Belgium 18
11 August 2022 Czechia
2 December 2021 Great Britain 18
1 September 2022 Hong Kong III
19 May 2022 Hungary 18
12 May 2022 Kazakhstan 18+
22 April 2022 Lithuania N-18
26 November 2021 Netherlands 18
26 November 2021 Poland
15 July 2022 USA
Worldwide Gross $8,177,284
Production Ent One, Ent One Studios
Also known as
Dziewczyny z Dubaju, Girls to Buy, El precio del placer, O Preço do Prazer, 拜金女王的性愛派對, Eskortės, Eskorttüdrukud, Lányok Dubajban, Эскортницы, 迪拜的女孩
Director
Maria Sadowska
Maria Sadowska
Cast
Katarzyna Figura
Katarzyna Figura
Giulio Maria Berruti
Giulio Maria Berruti
Paulina Galazka
Paulina Galazka
Katarzyna Sawczuk
Katarzyna Sawczuk
Olga Kalicka
Olga Kalicka
Film rating

6.5
Rate 57 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2701
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

abidowa.j 29 May 2022, 23:59
Достаточно интересный фильм. Много банальных мыслей после просмотра фильма. Но так же возникает вопрос «как далеко может зайти любовь?» и как иногда бывает разрушительна любовь.
User 8 June 2022, 19:53
Фильм супер! Красивые актеры и локации . Сюжет интересный и главное на реальных событиях..
Girls to Buy - trailer in russian
Girls to Buy Trailer in russian
