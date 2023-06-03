Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The White List
6.8
The White List - Trailer
Kinoafisha Films The White List
6.8

The White List

, 2022
The White List
Russia / Crime, Drama, Detective / 18+
Trailers
Poster of The White List
6.8
The White List - Trailer
The White List  Trailer

Cast

Aleksey Serebryakov
Aleksey Serebryakov
Korotkov
Evgeniya Kregzhde
Evgeniya Kregzhde
Melnikova
Viktoria Miroshnichenko
Viktoria Miroshnichenko
Solovyeva
Anastasiya Krasovskaya
Anastasiya Krasovskaya
Litovchenko
Vladimir Averyanov
Lazarev
Aleksey Rozin
Aleksey Rozin
Stepan Belozyorov
Igor Sternberg
Dmitrii Matveev
Elizaveta Yuryeva
Eduard Avanesov
Jin
Aleksandr Shestopalov
Director Alisa Khazanova
Writer Roman Volobuev, Alisa Khazanova
Composer Igor Vdovin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
Online premiere 21 December 2023
World premiere 3 June 2023
Release date
23 November 2023 Russia Атмосфера Кино
23 November 2023 Azerbaijan
23 November 2023 Bulgaria
23 November 2023 Kyrgyzstan
23 November 2023 Moldova
23 November 2023 Tajikistan
23 November 2023 Uzbekistan
Budget 83,500,000 RUR
Worldwide Gross $83,533
Production MTS Media, Metrafilms
Also known as
Belyy spisok, The White List, Biała lista, Белый список

Film rating

6.8
Rate 16 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 24 February 2026

Film Trailers

All trailers
The White List - Trailer
The White List Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more