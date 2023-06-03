Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2022
Online premiere
21 December 2023
World premiere
3 June 2023
Release date
|23 November 2023
|Russia
| Атмосфера Кино
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|23 November 2023
|Azerbaijan
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|23 November 2023
|Bulgaria
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|23 November 2023
|Kyrgyzstan
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|23 November 2023
|Moldova
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|23 November 2023
|Tajikistan
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|23 November 2023
|Uzbekistan
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Budget
83,500,000 RUR
Worldwide Gross
$83,533
Production
MTS Media, Metrafilms
Also known as
Belyy spisok, The White List, Biała lista, Белый список