Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Anastasiya Krasovskaya
Anastasiya Krasovskaya Anastasiya Krasovskaya
Kinoafisha Persons Anastasiya Krasovskaya

Anastasiya Krasovskaya

Anastasiya Krasovskaya

Date of Birth
2 January 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Dajte shou 9.5
Dajte shou (2024)
Slovo pacana. Krov na asfalte 7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte (2023)
Yacheyka obshchestva 7.1
Yacheyka obshchestva (2024)

Filmography

Genre
Year
All 24 Films 11 TV Shows 13 Actress 24
Nesvyataya Valentina Nesvyataya Valentina
Romantic 2026, Russia
Chelovek, kotoryy smeetsya
Chelovek, kotoryy smeetsya
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy 2026, Russia
Fake
Fake
Thriller 2025, Russia
Kop-zvezda
Comedy 2025, Russia
Shahmaty
Drama, Sport 2025, Russia
Chto-to polozhitel'noe
Chto-to polozhitel'noe
Drama, Comedy 2025, Russia
Po baram 6.3
Po baram Po baram
Comedy 2025, Russia
Watch trailer
Gandi molchal po subbotam
Gandi molchal po subbotam Gandi molchal po subbotam
Comedy, Drama 2025, Russia
Tickets
Vnutri ubiycy
Vnutri ubiycy
Thriller, Detective 2024, Russia
Dajte shou 9.5
Dajte shou
Comedy, Drama 2024, Russia
Ostorozhno — lyubov
Ostorozhno — lyubov
Romantic 2024, Russia
Yacheyka obshchestva 7.1
Yacheyka obshchestva Yacheyka obshchestva
Drama 2024, Russia
Watch trailer
Chernyy zamok 6.9
Chernyy zamok Chernyy zamok
Adventure, History 2024, Belarus / Russia
Watch trailer
Tickets
Aktrisy
Aktrisy
Drama, Comedy 2023, Russia
Slovo pacana. Krov na asfalte 7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte
Drama 2023, Russia
Staya
Staya
Drama 2022, Russia
Chernaya vesna
Chernaya vesna
Drama 2022, Russia
Bulterer 6.6
Bulterer Bulterer
Drama 2022, Russia
Watch trailer
The White List 6.8
The White List The White List
Crime, Drama, Detective 2022, Russia
Watch trailer
Trudnye podrostki. Realnost
Trudnye podrostki. Realnost
Documentary 2021, Russia
Gerda 5.9
Gerda Gerda
Romantic 2021, Russia
Watch trailer
Novaya zhizn
Drama , Russia
Volshebnaya lampa
Comedy , Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more