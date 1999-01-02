Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Anastasiya Krasovskaya
Anastasiya Krasovskaya
Kinoafisha
Persons
Anastasiya Krasovskaya
Anastasiya Krasovskaya
Anastasiya Krasovskaya
Date of Birth
2 January 1999
Age
26 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
9.5
Dajte shou
(2024)
7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte
(2023)
7.1
Yacheyka obshchestva
(2024)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Crime
Detective
Documentary
Drama
Family
Fantasy
History
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2026
2025
2024
2023
2022
2021
All
24
Films
11
TV Shows
13
Actress
24
Nesvyataya Valentina
Nesvyataya Valentina
Romantic
2026, Russia
Chelovek, kotoryy smeetsya
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Carevna Nesmeyana
Family, Fantasy
2026, Russia
Fake
Thriller
2025, Russia
Kop-zvezda
Comedy
2025, Russia
Shahmaty
Drama, Sport
2025, Russia
Chto-to polozhitel'noe
Drama, Comedy
2025, Russia
6.3
Po baram
Po baram
Comedy
2025, Russia
Watch trailer
Gandi molchal po subbotam
Gandi molchal po subbotam
Comedy, Drama
2025, Russia
Tickets
Vnutri ubiycy
Thriller, Detective
2024, Russia
9.5
Dajte shou
Comedy, Drama
2024, Russia
Ostorozhno — lyubov
Romantic
2024, Russia
7.1
Yacheyka obshchestva
Yacheyka obshchestva
Drama
2024, Russia
Watch trailer
6.9
Chernyy zamok
Chernyy zamok
Adventure, History
2024, Belarus / Russia
Watch trailer
Tickets
Aktrisy
Drama, Comedy
2023, Russia
7.6
Slovo pacana. Krov na asfalte
Drama
2023, Russia
Staya
Drama
2022, Russia
Chernaya vesna
Drama
2022, Russia
6.6
Bulterer
Bulterer
Drama
2022, Russia
Watch trailer
6.8
The White List
The White List
Crime, Drama, Detective
2022, Russia
Watch trailer
Trudnye podrostki. Realnost
Documentary
2021, Russia
5.9
Gerda
Gerda
Romantic
2021, Russia
Watch trailer
Novaya zhizn
Drama
, Russia
Volshebnaya lampa
Comedy
, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree