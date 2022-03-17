ProductionGolden Harvest Company, Golden Way Films Ltd.
Also known as
Kei zik, The Canton Godfather, Miracles, Miracles: The Canton Godfather, 奇蹟, A botcsinálta gengszter, Big Brother, Black Dragon, Canton Godfather, Chefão por Acaso, Čuda, Čuda - gospodin Canton i gospođa Ruža, Czyniący cuda, Efsane, Gangster, Gangster i prodavačica ruža, Jackie Chan - Animero therio, Kantoni ristiisa, Kiseki, Kỳ Tích, Miracles - Der beste Boss der Unterwelt, Mr Canton and Lady Rose, Mr. Canton & Lady Rose - Gángster para un pequeño milagro, Mr. Canton and Lady Rose, Ojciec chrzestny z Kantonu, Qi ji, The Canton Godfather (1989), Містер Гонконг, Чудеса, 奇蹟 ミラクル, 奇迹, 寄蹟ミラクル