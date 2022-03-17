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Poster of Miracles
7.1
Kinoafisha Films Miracles
7.1

Miracles

, 1989
Kei zik
Hong Kong / Action, Comedy, Crime / 18+
Poster of Miracles
7.1

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
'Charlie' Cheng Wah Kuo
Anita Mui
Luming Yang
Bill Tung
Bill Tung
Tung
Kenny Bee
Reporter #1
Gua Ah-Leh
Madam Kao
Ko Chun-hsiung
Tiger
Wu Ma
Uncle Hai
Anthony Carpio
One of Tiger Lo's men
Anthony Chan
Reporter #2
Ching-Wan Chan
Director Arthur Wong, Jackie Chan
Writer Golden Way Creative Group, Hal Kanter, Robert Riskin, Damon Runyon
Composer Siu-Tin Lai, Cong Su
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 2 hours 19 minutes
Production year 1989
World premiere 15 June 1989
Release date
15 June 1989 Hong Kong
12 August 1989 Japan
13 June 1990 Philippines
13 September 1989 South Korea ALL
15 July 1989 Taiwan
15 June 1989 USA PG-13
MPAA PG-13
Budget 64,000,000 HKD
Production Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd.
Also known as
Kei zik, The Canton Godfather, Miracles, Miracles: The Canton Godfather, 奇蹟, A botcsinálta gengszter, Big Brother, Black Dragon, Canton Godfather, Chefão por Acaso, Čuda, Čuda - gospodin Canton i gospođa Ruža, Czyniący cuda, Efsane, Gangster, Gangster i prodavačica ruža, Jackie Chan - Animero therio, Kantoni ristiisa, Kiseki, Kỳ Tích, Miracles - Der beste Boss der Unterwelt, Mr Canton and Lady Rose, Mr. Canton & Lady Rose - Gángster para un pequeño milagro, Mr. Canton and Lady Rose, Ojciec chrzestny z Kantonu, Qi ji, The Canton Godfather (1989), Містер Гонконг, Чудеса, 奇蹟 ミラクル, 奇迹, 寄蹟ミラクル

Film rating

7.1
Rate 11 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 17 March 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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