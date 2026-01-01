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5.7
Kinoafisha Films Naughty Boys
5.7

Naughty Boys

, 1986
Nui ji za pai jun
Hong Kong / Action, Comedy / 18+
5.7

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Carina Lau
Bonnie
Filipp Ko
Ken Lo
Kara Hui
Kuen
Kara Hui
Kuen
Cheung Wing Fat
Cheung Kam Sheng
Clarence Fok
Leung
Billy Lau
Fook
Phillip Ko
Ma Fai
Meng Lo
Wong Biu
Tai-Bo
Fok Keung
Director Wellson Chin
Writer Guk-Fong Chung, Edward Tang
Composer Siu-Tin Lai
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1986
World premiere 25 July 1986
Release date
25 July 1986 Hong Kong
Production Golden Harvest Company, Golden Way Films Ltd., Paragon Films Ltd.
Also known as
Niu ji za pai jun, Naughty Boys, 扭計雜牌軍, Freche Jungs, Supercop Protectors, The Violent Caper, Üleannetud poisid, Непослушные ребята, Озорные парни

Film rating

5.7
Rate 14 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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