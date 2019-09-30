Menu
3.7 IMDb Rating: 3.8
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2019
Online premiere 30 September 2019
World premiere 30 September 2019
30 September 2019 Romania 15
30 September 2019 Spain
MPAA R
Production Universal 1440 Entertainment, Di Bonaventura Pictures, BUFO
Also known as
Doom: Annihilation, Doom - Die Vernichtung, Doom: Aniquilação, Doom: Aniquilación, Biệt Đội Tử Thần: Diệt Vong, Doom 2, Doom 2: Annihilation, Doom: Anihilacja, Doom: Yıkım, Doom：アナイアレーション, Дум: Аннигиляция, 毀滅戰士：滅絕
Director
Tony Giglio
Cast
Amy Manson
Amy Manson
Dominic Mafham
Luke Allen-Gale
Gina Philips
Gina Philips
Horror Films with Monsters and Creatures Horror Films with Monsters and Creatures

3.7
Rate 12 votes
3.8 IMDb
Quotes
Lieutenant Joan Dark That's the BFG-9000. I've only ever read about it. Never actually seen one. Of course, no Marine calls it that.
Dr. Bennett Stone What do they call it?
Lieutenant Joan Dark The Big Fucking Gun.
