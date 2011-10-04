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Poster of Beethoven's Christmas Adventure
4.4
Kinoafisha Films Beethoven's Christmas Adventure
4.4

Beethoven's Christmas Adventure

, 2011
Beethoven's Christmas Adventure
USA, Canada / Comedy, Fantasy / 18+
Poster of Beethoven's Christmas Adventure
4.4

Cast

John Cleese
John Cleese
The Narrator
Curtis Armstrong
Curtis Armstrong
Kenny
Munro Chambers
Mason
Kim Rhodes
Christine
Robert Picardo
Smirch
Jan Skene
Gal in Crowd
Candace Smith
Pedestrian Woman
Kyle Massey
Henry
John O'Hurley
Mr. Rexford
Ryan Miller
Catty Elf
Director John Putch
Writer Amy Holden Jones, John Hughes, Daniel Altiere, Steven Altiere
Composer Chris Bacon
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
Online premiere 21 December 2024
World premiere 4 October 2011
Release date
8 November 2011 Australia PG
7 November 2011 Brazil 10
4 October 2011 France TP
10 November 2011 Germany 0
4 October 2011 Great Britain U
8 November 2011 USA PG
MPAA PG
Production Manitoba Film and Video Production Tax Credit, Original Pictures, Universal International Pictures (UI)
Also known as
Beethoven's Christmas Adventure, Beethoven - L'avventura di Natale, Beethoven a pátranie po kúzelnom vaku, Beethoven karácsonyi kalandja, Beethoven Salva o Natal, Beethoven sauve Noël, Beethoven: Aventura de Natal, Beethoven: Una aventura navideña, Beethoven: Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, Beethoven'ın Yeni Yıl Macerası, Beethovenin jouluseikkailu, Beethovenova božićna avantura, Beethovenovo vianočné dobrodružstvo, Beethovens abenteuerliche Weihnachten, Beethovens juläventyr, Bēthovena Ziemassvētku piedzīvojums, Betovenova božićna avantura, L'Aventure de Noël de Beethoven, La aventura navideña de Beethoven, Коледното приключение на Бетовен, Різдвяна пригода Бетховена, Рождественское приключение Бетховена, 貝多芬聖誕大冒險, Beethoven - Salva o Natal, Beethoven's 7th: Christmas Adventure, Beethoven Aventura de Navidad, Beethoven - Aventura de Natal, Beethoven 7 - Beethoven sauve Noël

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 August 2024
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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