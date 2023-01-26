Menu
Distant

Distant

Distant 18+
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2022
Online premiere 8 August 2024
World premiere 26 January 2023
Release date
26 January 2023 France
26 January 2023 Spain
19 January 2024 Turkey 13+
27 January 2023 USA
12 July 2024 Viet Nam
MPAA PG-13
Production Dreamworks Pictures, Reliance Entertainment, Automatik Entertainment
Also known as
Distant, Long Distance, Larga distancia, Long Distance: Senza ossigeno, Rozdzieleni, Tín Hiệu Vũ Trụ, Vahemaa, Долгий путь
Director
Josh Gordon
Josh Gordon
Will Speck
Will Speck
Cast
Naomi Scott
Naomi Scott
Kristofer Hivju
Kristofer Hivju
Zachary Quinto
Zachary Quinto
Anthony Ramos
Anthony Ramos
Cast and Crew
Film rating

6.2
Rate 13 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Naomi Calloway Did you just say you have a LEONARD? God, I thought they discontinued those things. There were loads of lawsuits. They kept on electrocuting people and catching on fire and ...
Andy Ramirez Yeah, well, I guess it makes up for it in personality.
