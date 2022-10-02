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Poster of Lyle, Lyle, Crocodile
6.7
Lyle, Lyle, Crocodile - Trailer 2
Kinoafisha Films Lyle, Lyle, Crocodile
6.7

Lyle, Lyle, Crocodile

, 2022
Lyle, Lyle, Crocodile
USA / Adventure, Animation, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Lyle, Lyle, Crocodile
6.7
Lyle, Lyle, Crocodile - Trailer 2
Lyle, Lyle, Crocodile  Trailer 2

Cast

Constance Wu
Constance Wu
Mrs. Primm
Javier Bardem
Javier Bardem
Hector P. Valenti
Scoot McNairy
Scoot McNairy
Mr. Primm
Shawn Mendes
Shawn Mendes
Lyle
Brett Gelman
Brett Gelman
Mr. Grumps
Winslow Fegley
Josh
Ego Nwodim
Ego Nwodim
Carol
Lyric Hurd
Trudy
Jason Kravits
Cy
Ben Palacios
Lyle
Director Josh Gordon, Will Speck
Writer William Davies, Bernard Waber
Composer Matthew Margeson, Benj Pasek, Justin Paul
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 November 2022
World premiere 2 October 2022
Release date
26 December 2022 Australia
20 October 2022 Azerbaijan 12+
7 October 2022 Brazil L
7 October 2022 Canada
29 December 2022 Croatia
20 October 2022 Czechia
13 January 2023 Denmark
28 October 2022 Estonia
30 November 2022 France
20 October 2022 Georgia PG
20 October 2022 Germany 0
14 October 2022 Great Britain
1 December 2022 Greece K
3 November 2022 Hong Kong
27 October 2022 Hungary 6
28 October 2022 Indonesia
14 October 2022 Ireland PG
8 December 2022 Israel All
24 March 2023 Japan
27 October 2022 Kazakhstan 12+
27 October 2022 Kyrgyzstan
21 December 2022 Laos
11 November 2022 Latvia U
4 November 2022 Lithuania V
27 October 2022 Mexico
7 December 2022 Netherlands
27 October 2022 Portugal M/6
29 December 2022 Serbia
1 December 2022 Singapore
27 October 2022 Slovakia U
18 January 2023 South Korea
7 October 2022 Spain
4 November 2022 Sweden
20 January 2023 Taiwan
1 December 2022 Thailand
18 November 2022 Turkey
7 October 2022 USA
27 October 2022 Ukraine
27 October 2022 Uzbekistan
4 November 2022 Viet Nam
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $111,080,122
Production Agora Studio, Columbia Pictures, Eagle Pictures
Also known as
Lyle, Lyle, Crocodile, Lilo, Lilo, cocodrilo, Lyle - Mein Freund, das Krokodil, Мой домашний крокодил, Crocodile Lyle, Enzo, le croco, Il talento di Mr. Crocodile, Kalli káti krókódíll, Krokodíl Lyle, Krokodili, Lil, el meu amic cocodril, Lilas, Lilas, Krokodilas, Lille, Ville, Krokodille, Lilo, Lilo, Crocodilo, Lilo, mi amigo el cocodrilo, Lils, Lils, Krokodils!, Lilu, Lilu, Crocodilu, Lyle, Chú Cá Sấu Biết Hát, Lyle, le crocodile, Lyle, Lyle Crocodile, Min ven, krokodillen, O Amigo Crocodilo, Sing for Me, Lyle, Šoumen krokodýl, Tim, Tim, Timsah, Wielki zielony krokodyl domowy, Wil de Krokodil, Will, Will, krokodill, Ystäväni krokotiili, Λάιλ, ο φίλος μου ο κροκόδειλος, Крокодилът Лайл, Мій домашній крокодил, 라일, 라일, 크로커다일, シング・フォー・ミー、ライル, 紐約愛音鱷, 鱷魚歌王, Lilo, Lilo, Crocodilio, لایل، لایل، کروکودیل, לייל, לייל, קרוקודיל, Лил, Лил, Крокодил, ไลล์ จระเข้ตัวพ่อ.. หัวใจล้อหล่อ, 라일 라일 크로커다일, Enzo le Croco, لايل لايل التمساح

Cartoon rating

6.7
Rate 20 votes
6.1 IMDb
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In overall ranking  2453 In the Adventure genre  479 In the Animation genre  304 In the Comedy genre  614 In films of USA  1490 In films of 2022  77
Updated 27 July 2026

Film Trailers

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