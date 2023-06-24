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Poster of In the Fire
2.5
In the Fire - Trailer
Kinoafisha Films In the Fire
2.5

In the Fire

, 2023
In the Fire
Italy, USA / Thriller / 18+
Trailers
Poster of In the Fire
2.5
In the Fire - Trailer
In the Fire  Trailer

Cast

Eduardo Noriega
Eduardo Noriega
Nicolas Marquez
Luca Calvani
Luca Calvani
Father Antonio
Lorenzo McGovern Zaini
Lorenzo McGovern Zaini
Martin Marquez
Amber Heard
Amber Heard
Grace Burnham
Yari Gugliucci
Father Gavira
Sophie Cannell
Isabelle
Monica Contini
Monica Contini
Maria
Herbert Ignacio
Temo
Jorge Melgar
Bearded Vaquero
Ernesto Molina Samperio
Andres
Director Conor Allyn
Writer Silvio Muraglia, Conor Allyn, Pascal Borno
Composer Teho Teardo
Cast and Crew

Film details

Country Italy / USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2023
Online premiere 14 September 2023
World premiere 24 June 2023
Release date
23 November 2023 Russia Иллюзион Кино
23 November 2023 Azerbaijan
23 November 2023 Bulgaria
14 September 2023 Italy 6+
23 November 2023 Kyrgyzstan
23 November 2023 Moldova
19 January 2024 Spain 18
13 October 2023 USA R
23 November 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $22,299
Production Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Paradox Studios, Angel Oak Films
Also known as
In the Fire, 13 пришествий дьявола, Opętany, В огне, 烈火中, در آتش

Film rating

2.5
Rate 15 votes
3 IMDb
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Updated 21 February 2026

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In the Fire - Trailer
In the Fire Trailer
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Quotes

Grace Burnham Those people are scared. And they need something to blame for that fear and it's you, because you're different.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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