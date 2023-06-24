Cast
Jorge Melgar
Bearded Vaquero
Ernesto Molina Samperio
Andres
Cast and Crew
Director
Conor Allyn
Writer
Silvio Muraglia, Conor Allyn, Pascal Borno
Composer
Teho Teardo
Film details
Country
Italy / USA
Runtime
1 hour 27 minutes
Production year
2023
Online premiere
14 September 2023
World premiere
24 June 2023
Release date
|23 November 2023
|Russia
| Иллюзион Кино
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|23 November 2023
|Azerbaijan
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|23 November 2023
|Bulgaria
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|14 September 2023
|Italy
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|6+
|23 November 2023
|Kyrgyzstan
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|23 November 2023
|Moldova
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|19 January 2024
|Spain
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|18
|13 October 2023
|USA
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|R
|23 November 2023
|Uzbekistan
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Worldwide Gross
$22,299
Production
Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), Paradox Studios, Angel Oak Films
Also known as
In the Fire, 13 пришествий дьявола, Opętany, В огне, 烈火中, در آتش