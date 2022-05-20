|23 June 2022
|Russia
|Вольга
|16 June 2022
|Australia
|MA15+
|1 June 2022
|Belgium
|1 September 2022
|Brazil
|20 May 2022
|Canada
|28 July 2022
|Czechia
|2 June 2022
|Denmark
|15
|17 June 2022
|Estonia
|K-14
|10 June 2022
|Finland
|K-16
|1 June 2022
|France
|21 July 2022
|Germany
|16
|20 May 2022
|Great Britain
|2 June 2022
|Greece
|K18
|20 May 2022
|Ireland
|26 May 2022
|Israel
|24 August 2022
|Italy
|VM14
|23 June 2022
|Kazakhstan
|18+
|17 June 2022
|Lithuania
|N-16
|2 June 2022
|Netherlands
|16 June 2022
|New Zealand
|3 June 2022
|Norway
|15
|3 June 2022
|Poland
|9 September 2022
|Romania
|13 July 2022
|South Korea
|22 July 2022
|Spain
|16
|3 June 2022
|Sweden
|2 July 2022
|Switzerland
|3 June 2022
|Turkey
|2 June 2022
|UAE
|20 May 2022
|USA