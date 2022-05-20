Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Men
6.3
Men - Teaser
Kinoafisha Films Men
6.3

Men

, 2022
Men
Great Britain / Thriller / 18+
Trailers
Poster of Men
6.3
Men - Teaser
Men  Teaser

Cast

Jessie Buckley
Jessie Buckley
Harper
Rory Kinnear
Rory Kinnear
Geoffrey
Paapa Essiedu
Paapa Essiedu
James
Sonoya Mizuno
Sonoya Mizuno
Police Operator
Gayle Rankin
Gayle Rankin
Riley
Sarah Twomey
Police Officer Frieda
Zak Rothera-Oxley
Samuel
Danny Stafford
The Green Man
Director Alex Garland
Writer Alex Garland
Composer Geoff Barrow, Ben Salisbury
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2022
Online premiere 20 May 2022
World premiere 20 May 2022
Release date
23 June 2022 Russia Вольга
16 June 2022 Australia MA15+
1 June 2022 Belgium
1 September 2022 Brazil
20 May 2022 Canada
28 July 2022 Czechia
2 June 2022 Denmark 15
17 June 2022 Estonia K-14
10 June 2022 Finland K-16
1 June 2022 France
21 July 2022 Germany 16
20 May 2022 Great Britain
2 June 2022 Greece K18
20 May 2022 Ireland
26 May 2022 Israel
24 August 2022 Italy VM14
23 June 2022 Kazakhstan 18+
17 June 2022 Lithuania N-16
2 June 2022 Netherlands
16 June 2022 New Zealand
3 June 2022 Norway 15
3 June 2022 Poland
9 September 2022 Romania
13 July 2022 South Korea
22 July 2022 Spain 16
3 June 2022 Sweden
2 July 2022 Switzerland
3 June 2022 Turkey
2 June 2022 UAE
20 May 2022 USA
MPAA R
Worldwide Gross $11,151,120
Production DNA Films
Also known as
Men, Men - Was dich sucht, wird dich finden, Eux, Men: Terror en las sombras, Men. Terror en las sombras, Adamlar, Đàn Ông, Les hommes, MEN 同じ顔の男たち, Men: Faces do Medo, Moški, Muškarci, Ők, Oni, Redoufa, Sugu mehelik, Vyrai, Род мужской, Чоловіки, 們, man, メン, 맨, Men: Was dich sucht, wird dich finden, 男人

Film rating

6.3
Rate 32 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2975 In the Thriller genre  599 In films of Great Britain  244 In films of 2022  125
Updated 20 February 2026

Film Trailers

All trailers
Men - Teaser
Men Teaser
Men - Dubbed trailer 2
Men Dubbed trailer 2
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Men

Quotes

[last lines]
James Look at me, Harper.
[She turns to face him]
James So I died. My arm was ripped through by an iron railing. My ankle snapped, my internal organs crushed. This is what you did.
Harper James... what is it that you want from me?
James Your love.
Harper [sighs] Yeah.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Men

In the Earth
In the Earth Horror, Sci-Fi, Thriller
2021, Great Britain
5.0
Censor
Censor Horror
2021, Great Britain
6.0
Come True
Come True Horror, Sci-Fi
2020, Canada
5.0
Possessor
Possessor Horror, Sci-Fi, Thriller
2020, Great Britain / Canada
6.0
Surge
Surge Thriller
2020, Great Britain
6.0
Saint Maud
Saint Maud Drama, Horror, Mystery
2019, Great Britain
6.0
The Vigil
The Vigil Horror
2019, USA
5.0
Greener Grass
Greener Grass Comedy
2019, USA
6.0
In Fabric
In Fabric Horror
2018, Great Britain
6.0
Beast
Beast Drama
2018, Great Britain
6.0
Aniara
Aniara Drama, Sci-Fi
2018, Sweden / Denmark
6.0
November
November Fantasy, Drama
2017, Netherlands / Poland / Estonia
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more