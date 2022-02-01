ProductionGolden Harvest Company, Win's Film Productions
Also known as
Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung, Last Hero in China, Acélkarmok, Bilo jednom u Kini 5: Poslednji kineski heroj, Claws of Steel, Deadly China Hero, El último héroe en China, Garras de Aço, Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công, Huang Fei Hong 5: Tie ji dou wu gong, Iron Rooster vs. the Centipede, Les Griffes d'acier, Oceľové pazúry, Ostatni wojownik, Rekka fûun, Sárkánytûz, Teräskynnet, Thanatiforos mahitis, The Last Hero of China, Tie ji dou wu gong, Ükskord Hiinas 5, Vasmarok, Wong Fei Hong's Iron Rooster vs. Centipide, Železný dráp, Стальные когти, ラスト・ヒーロー・イン・チャイナ 烈火風雲, 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣, Wong Fei Hung ji Tit gai dau ng gung, последний герой китая, 黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣, 황비홍 - 철계투오공