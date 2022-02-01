Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Last Hero in China
6.6
Kinoafisha Films Last Hero in China
6.6

Last Hero in China

, 1993
Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung
Hong Kong / Action, Comedy, History / 18+
Poster of Last Hero in China
6.6

Cast

Jet Li
Jet Li
Wong Fei-Hung
Man Cheung
Ti Yi-er
Dicky Cheung
So
Chan Pak-Cheung
Mass Tar Wong 'Mr Pimp'
Leung Ka-Yan
Leung Foon
Alan Chung San Chui
Legate Officer Lui
Chia-Hui Liu
Master Liu Heung
Tiet Wo Chu
Chow Hung
Anita Yuen
Miss Nine
King-Tan Yuen
Madame
Director Jeane Wong, Yuen Woo-Ping
Writer Jeane Wong
Composer Tsung-Tak Lui
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 1993
Online premiere 1 April 1993
World premiere 1 April 1993
Release date
1 April 1993 Hong Kong IIB
17 September 1994 South Korea
1 April 1993 USA
Production Golden Harvest Company, Win's Film Productions
Also known as
Wong Fei Hung V: Tit gai dau ng gung, Last Hero in China, Acélkarmok, Bilo jednom u Kini 5: Poslednji kineski heroj, Claws of Steel, Deadly China Hero, El último héroe en China, Garras de Aço, Hoàng Phi Hồng: Thần Kê Đấu Ngô Công, Huang Fei Hong 5: Tie ji dou wu gong, Iron Rooster vs. the Centipede, Les Griffes d'acier, Oceľové pazúry, Ostatni wojownik, Rekka fûun, Sárkánytûz, Teräskynnet, Thanatiforos mahitis, The Last Hero of China, Tie ji dou wu gong, Ükskord Hiinas 5, Vasmarok, Wong Fei Hong's Iron Rooster vs. Centipide, Železný dráp, Стальные когти, ラスト・ヒーロー・イン・チャイナ 烈火風雲, 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣, Wong Fei Hung ji Tit gai dau ng gung, последний герой китая, 黄飞鸿之铁鸡斗蜈蚣, 황비홍 - 철계투오공

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 February 2022

Quotes

Legate Officer Lui Wine can't give you guts! Wait, you promised your father not to drink any wine. Well I'll represent your dad and punish you!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Last Hero in China

Kung Fu Cult Master
Kung Fu Cult Master Action, Fantasy, History
1993, Hong Kong
6.0
The New Legend of Shaolin
The New Legend of Shaolin Action, Adventure, Comedy
1994, Hong Kong
6.0
Once Upon a Time in China 2
Once Upon a Time in China 2 Action, Adventure, Biography
1992, Hong Kong
7.0
Once Upon a Time in China III
Once Upon a Time in China III Action, Adventure, Biography
1992, Hong Kong / China
6.0
Once Upon a Time in China
Once Upon a Time in China Action, Adventure, Drama
1991, Hong Kong
7.0
Snake in the Eagle's Shadow
Snake in the Eagle's Shadow Comedy, Action
1978, Hong Kong
7.0
Drunken Master
Drunken Master Comedy, Action
1978, Hong Kong
7.0
True Legend
True Legend Drama, Action, History
2010, China
6.0
City Hunter
City Hunter Action, Comedy, Romantic
1993, Japan / Hong Kong
7.0
Future X-Cops
Future X-Cops Action, Sci-Fi
2010, Hong Kong
3.0
Lethal Weapon 4
Lethal Weapon 4 Comedy, Action, Crime
1998, USA
6.0
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny Adventure, Action, Drama
2016, USA
6.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more