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Poster of Once Upon a Time in China III
6.7
Kinoafisha Films Once Upon a Time in China III
6.7

Once Upon a Time in China III

, 1992
Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba
Hong Kong, China / Action, Adventure, Biography / 18+
Poster of Once Upon a Time in China III
6.7

Synopsis

Master Wong and his disciples enroll in the 'Dancing Lion Competition' to stop an assassination plot and to battle an arrogant, deceitful opponent.

Cast

Jet Li
Jet Li
Wong Fei-Hung
Rosamund Kwan
13th Aunt
Max Mok
Leung Foon
Xiong Xinxin
Ghost Foot Seven
Lau Shun
Wong Kei-Ying
John Wakefield
Tumanovsky
Jin Chiu
Chiu Tin-Bai
Cunzhuang Ge
Lee Hung-Cheung
Tak-Yan Wong
Yan
Chunzhong Zhang
Master Chiu
Director Tsui Hark
Writer Tsui Hark, Tin-Suen Chan, Tan Cheung
Composer Wai Lap Wu
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / China
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1992
World premiere 24 December 1992
Release date
8 November 2000 France TP
11 February 1993 Hong Kong
14 January 1993 South Korea 12
MPAA R
Production Golden Harvest Company, Film Workshop
Also known as
Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba, Once Upon a Time in China III, 黃飛鴻之三獅王爭霸, Bilo jednom u Kini 3, Dawno temu w Chinach 3, Era Uma Vez na China 3, Era Uma Vez na China III, Érase una vez en China III, Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá, Huang Fei Hong zhi san: Shi wang zheng ba, Il était une fois en Chine : Le Tournoi du lion, Il était une fois en Chine 3, Kapote stin Kina III, Kínai történet 3., Master of Shaolin 3, O Sonho do Guerreiro, Once Upon a Chinese Fighter, Once Upon a Time in China 3, Roozi Roozegari Dar Chin 3, Tenkrát v Číně 3, The Invincible Shaolin, Ükskord Hiinas 3, Volt egyszer egy Kína 3., Wan Chai: Tenchi sôha, Однажды в Китае 3, Одного разу в Китаї 3, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ　天地争覇, Once Upon a Time in China III - Chinese Fighter, Érase una vez en China 3, 黃飛鴻之獅王爭霸, 黄飞鸿3, 黄飞鸿3：狮王争霸, Once Upon A Time In China Ⅲ, 黄飞鸿之狮王争霸, Il etait une fois en Chine 3, Wong Fei Hung ji saam: Si wong jaang ba, 黄飞鸿之三：狮王争霸, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇, 黄飞鸿之3：狮王争霸, Bir Dəfə Çində 3, Il était une fois en Chine 3 : le tournoi du Lion

Film rating

6.7
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Updated 3 February 2023
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