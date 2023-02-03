Also known as

Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba, Once Upon a Time in China III, 黃飛鴻之三獅王爭霸, Bilo jednom u Kini 3, Dawno temu w Chinach 3, Era Uma Vez na China 3, Era Uma Vez na China III, Érase una vez en China III, Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá, Huang Fei Hong zhi san: Shi wang zheng ba, Il était une fois en Chine : Le Tournoi du lion, Il était une fois en Chine 3, Kapote stin Kina III, Kínai történet 3., Master of Shaolin 3, O Sonho do Guerreiro, Once Upon a Chinese Fighter, Once Upon a Time in China 3, Roozi Roozegari Dar Chin 3, Tenkrát v Číně 3, The Invincible Shaolin, Ükskord Hiinas 3, Volt egyszer egy Kína 3., Wan Chai: Tenchi sôha, Однажды в Китае 3, Одного разу в Китаї 3, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇, Once Upon a Time in China III - Chinese Fighter, Érase una vez en China 3, 黃飛鴻之獅王爭霸, 黄飞鸿3, 黄飞鸿3：狮王争霸, Once Upon A Time In China Ⅲ, 黄飞鸿之狮王争霸, Il etait une fois en Chine 3, Wong Fei Hung ji saam: Si wong jaang ba, 黄飞鸿之三：狮王争霸, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇, 黄飞鸿之3：狮王争霸, Bir Dəfə Çində 3, Il était une fois en Chine 3 : le tournoi du Lion

More