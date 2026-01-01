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5.9
Kinoafisha Films Konets sveta
5.9

Konets sveta

, 1962
Konets sveta
USSR / Comedy / 18+
5.9

Cast

Tatyana Pelttser
Tatyana Pelttser
Matryona
Stanislav Sokolov
Sasha Likardokin
Yevgeniya Kolmykova
Polya
Vitaly Politseymako
Filin
Stanislav Lyubshin
Stanislav Lyubshin
Father Mikhail
Daya Smirnova
Mother Klavdiya
Varvara Popova
Agafya
Vladimir Ratomskiy
Grandpa Pafnutiy
Yury Kharchenko
Grisha Zubarik
Kseniya Kozmina
Mother
Director Boris Buneev
Writer Vasiliy Solovyov
Composer Evgeniy Ptichkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1962
World premiere 24 June 1963
Release date
24 June 1963 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Konets sveta, End of Days, Конец света

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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