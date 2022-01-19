Menu
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.2
Rate
Irréductible

Irréductible

Irréductible 18+
Country France
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2022
Online premiere 30 December 2022
World premiere 19 January 2022
Release date
21 July 2022 Russia Капелла Фильм
4 August 2022 Australia M
29 June 2022 Belgium
6 October 2022 Czechia
29 June 2022 France
18 August 2022 Greece
21 July 2022 Hungary 12
14 July 2022 Kazakhstan 16+
14 July 2022 Kyrgyzstan 16+
24 February 2023 Taiwan
1 September 2022 Ukraine 16+
21 July 2022 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $5,727,929
Production SND Films, Medset Film, M6 Films
Also known as
Irréductible, Employee of the Month, A hónap dolgozója, El empleado del mes, Funcionário do Mês, O Empregado do Mês, Pracownik miesiąca, Zamestnanec mesiaca, Zaměstnanec měsíce, Неувольняемый, Працівник року, 不離職冒險王
Director
Jérôme Commandeur
Jérôme Commandeur
Cast
Christian Clavier
Christian Clavier
Jérôme Commandeur
Jérôme Commandeur
Valérie Lemercier
Valérie Lemercier
Nicole Calfan
Nicole Calfan
Laetitia Dosch
Laetitia Dosch
6.9
6.2 IMDb
27 July 2022, 08:32
Не ходите, не тратьте время и деньги. Лучше мультик какой-нибудь посмотреть. Не то кино.. Правда...
User 24 July 2022, 12:39
Полностью слизанный фильм с итальянского «К черту на рога»
Irréductible - trailer in russian
Irréductible Trailer in russian
