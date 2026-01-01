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Laetitia Dosch
Laetitia Dosch
Kinoafisha
Persons
Laetitia Dosch
Laetitia Dosch
Laetitia Dosch
Date of Birth
1 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.2
Chicken for Linda!
(2023)
6.9
Savages
(2024)
6.9
Irréductible
(2022)
Filmography
6.9
Savages
Sauvages
Animation, Family
2024, Belgium / France / Switzerland
Watch trailer
6.1
Dog on Trial
Le procès du chien
Comedy
2024, France / Switzerland
Watch trailer
6.8
Jim's Story
Le roman de Jim
Comedy, Drama
2024, France
4.8
Acid
Acide
Drama, Sci-Fi, Thriller
2023, Belgium / France
Watch trailer
7.3
Chicken for Linda!
Linda veut du poulet!
Animation, Comedy, Musical
2023, France / Italy
6.9
Irréductible
Irréductible
Comedy
2022, France
Watch trailer
6.6
Mother and Son
Un petit frère
Drama
2022, France
5.8
Libre Garance!
Libre Garance!
Drama
2022, France
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