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Laetitia Dosch
Laetitia Dosch Laetitia Dosch
Kinoafisha Persons Laetitia Dosch

Laetitia Dosch

Laetitia Dosch

Date of Birth
1 September 1980
Age
45 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Chicken for Linda! 7.2
Chicken for Linda! (2023)
Savages 6.9
Savages (2024)
Irréductible 6.9
Irréductible (2022)

Filmography

Savages 6.9
Savages Sauvages
Animation, Family 2024, Belgium / France / Switzerland
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Dog on Trial 6.1
Dog on Trial Le procès du chien
Comedy 2024, France / Switzerland
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Jim's Story 6.8
Jim's Story Le roman de Jim
Comedy, Drama 2024, France
Acid 4.8
Acid Acide
Drama, Sci-Fi, Thriller 2023, Belgium / France
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Chicken for Linda! 7.3
Chicken for Linda! Linda veut du poulet!
Animation, Comedy, Musical 2023, France / Italy
Irréductible 6.9
Irréductible Irréductible
Comedy 2022, France
Watch trailer
Mother and Son 6.6
Mother and Son Un petit frère
Drama 2022, France
Libre Garance! 5.8
Libre Garance! Libre Garance!
Drama 2022, France
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