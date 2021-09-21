Awaiting a visit by a committee that could give his company an award for excellence, the owner of an industrial scales manufacturing business tries to resolve any problems from his workers in enough time.
ProductionReposado Producciones, The MediaPro Studio, Básculas Blanco
Also known as
El buen patrón, The Good Boss, Dobrý šéf, O Bom Patrão, Världens bästa chef, A jó főnök, Cel mai tare șef, Den elskverdige sjefen, Den perfekte chef, Der perfekte Chef, Der perfekte Chef - Willkommen in der Familie, El bon patró, Ha'Boss Ha'Tov, Hea boss, Hyvä pomo, Il capo perfetto, Labais boss, Szef roku, Veliki gazda, Το τέλειο αφεντικό, Добрият шеф, Самый лучший босс, Хороший бос, 더 굿 보스, 好老板, 我不是慣老闆, 絕頂好腦細