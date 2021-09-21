Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Good Boss
Poster of The Good Boss
Poster of The Good Boss
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 7.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Good Boss

The Good Boss

El buen patrón 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Awaiting a visit by a committee that could give his company an award for excellence, the owner of an industrial scales manufacturing business tries to resolve any problems from his workers in enough time.

The Good Boss - trailer in russian
The Good Boss  trailer in russian
Country Spain
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2021
Online premiere 28 September 2021
World premiere 21 September 2021
Release date
6 January 2022 Russia Каскад 18+
14 April 2022 Australia M
26 August 2022 Canada
6 October 2022 Czechia
25 March 2022 Estonia
29 July 2022 Finland K-12
22 June 2022 France
28 July 2022 Germany
16 June 2022 Greece
5 May 2022 Hong Kong IIB
13 January 2022 Kazakhstan 18+
5 August 2022 Latvia N12
15 February 2024 Montenegro
6 January 2023 Norway
15 February 2024 Serbia
15 October 2021 Spain
22 June 2022 USA
6 July 2023 Ukraine
26 May 2022 Uruguay
Worldwide Gross $7,334,753
Production Reposado Producciones, The MediaPro Studio, Básculas Blanco
Also known as
El buen patrón, The Good Boss, Dobrý šéf, O Bom Patrão, Världens bästa chef, A jó főnök, Cel mai tare șef, Den elskverdige sjefen, Den perfekte chef, Der perfekte Chef, Der perfekte Chef - Willkommen in der Familie, El bon patró, Ha'Boss Ha'Tov, Hea boss, Hyvä pomo, Il capo perfetto, Labais boss, Szef roku, Veliki gazda, Το τέλειο αφεντικό, Добрият шеф, Самый лучший босс, Хороший бос, 더 굿 보스, 好老板, 我不是慣老闆, 絕頂好腦細
Director
Fernando León de Aranoa
Fernando León de Aranoa
Cast
Javier Bardem
Javier Bardem
Manolo Solo
Manolo Solo
Almudena Amor
Almudena Amor
Sonia Almarcha
Sonia Almarcha
Celso Bugallo
Celso Bugallo
Cast and Crew
Similar films for The Good Boss
A Perfect Day 6.8
A Perfect Day (2015)
I'm Your Man 6.6
I'm Your Man (2021)
Advantages of Travelling by Train 6.5
Advantages of Travelling by Train (2019)
Szép csendben 6.1
Szép csendben (2019)
Loving Pablo 6.5
Loving Pablo (2017)
Once Upon a Forest 7.2
Once Upon a Forest (2013)
Amador 6.5
Amador (2010)
The Island Inside 6.2
The Island Inside (2009)
7 Reasons to Run Away 5.4
7 Reasons to Run Away (2019)
Official Competition 6.6
Official Competition (2021)
Vicky Cristina Barcelona 7.1
Vicky Cristina Barcelona (2008)
Jamón, Jamón 6.7
Jamón, Jamón (1992)

Film rating

7.5
Rate 20 votes
7.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  921
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Амрина Баталова-Шайдулина 18 January 2022, 17:08
Фильм затянули ) \nВ целом все очень круто- сюжет , идея, метафоры и конечно Хавьер Барден ))))
Алина Сокотнюк 7 January 2022, 10:55
Лучший фильм последнего времени точно. Абсолютно заслуженная номинация на Оскар-2022
Film Trailers All trailers
The Good Boss - trailer in russian
The Good Boss Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more