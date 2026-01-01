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Film rating
6.6
Rate10 votes
6.5IMDb
Quotes
[last lines]
Dr. John H. WatsonThings are looking up, Holmes. This little Island's still on the map.
Sherlock HolmesHolmes: Yes. "This fortress built by nature for herself, this blessed plot, this earth, this realm, this England."
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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