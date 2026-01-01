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Poster of Sherlock Holmes and the Secret Weapon
6.6
Kinoafisha Films Sherlock Holmes and the Secret Weapon
6.6

Sherlock Holmes and the Secret Weapon

, 1942
Sherlock Holmes and the Secret Weapon
USA / Adventure, Crime, Drama / 18+
Poster of Sherlock Holmes and the Secret Weapon
6.6

Cast

Basil Rathbone
Sherlock Holmes
Nigel Bruce
Doctor Watson
Lionel Atwill
Moriarty (as Moriarity)
Karen Verne
Charlotte Eberli
William Post Jr.
Dr. Franz Tobel
Dennis Hoey
Lestrade
Holmes Herbert
Sir. Reginald
Mary Gordon
Mrs. Hudson
Rudolph Anders
Braun
Ted Billings
Barfly
Director Roy William Neill
Writer Edward T. Lowe Jr., Scott Darling, Edmund L. Hartmann, Arthur Conan Doyle
Composer Frank Skinner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 8 minutes
Production year 1942
World premiere 25 December 1942
Release date
25 December 1942 Mexico B-15
12 February 1943 USA
Production Universal Pictures
Also known as
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Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.5 IMDb

Quotes

[last lines]
Dr. John H. Watson Things are looking up, Holmes. This little Island's still on the map.
Sherlock Holmes Holmes: Yes. "This fortress built by nature for herself, this blessed plot, this earth, this realm, this England."
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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