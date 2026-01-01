Menu
Poster of Terror by Night
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Terror by Night 18+
Country USA
Runtime 60 minutes
Production year 1946
World premiere 1 February 1946
Release date
20 March 1959 Germany
1 February 1946 USA
Production Universal Pictures
Also known as
Terror by Night, Terror en la noche, Noite Tenebrosa, Juwelenraub, Le train de la mort, Rhodesia Csillaga, Rhodesian tähti, Sherlock Holmes - Noite Tenebrosa, Sherlock Holmes en Terror nocturno, Sherlock Holmes et le train de la mort, Sherlock Holmes in Terror by Night, Sherlock Holmes ja Rhodesian tähti, Sherlock Holmes tar nattexpressen, Sherlock Holmes: Félelem a sötétben, Sherlock Holmes: Pociąg do Edynburga, Sherlock Holmes: Terror by Night, Strach v nocnom vlaku, Terrore nella notte, Yöpikajunan salaisuus, Ужас през нощта, Шерлок Холмс: Ночной террор, シャーロック・ホームズ　闇夜の恐怖
Director
Roy William Neill
Cast
Dennis Hoey
Nigel Bruce
Basil Rathbone
Cast and Crew
Similar films for Terror by Night
Sherlock Holmes Faces Death 7.0
Sherlock Holmes Faces Death (1943)
Dressed to Kill 6.9
Dressed to Kill (1946)
The Pearl of Death 7.1
The Pearl of Death (1944)
Sherlock Holmes in Washington 6.7
Sherlock Holmes in Washington (1943)
The Spider Woman 7.1
The Spider Woman (1944)
Sherlock Holmes and the Secret Weapon 6.6
Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1942)
The Triumph of Sherlock Holmes 5.8
The Triumph of Sherlock Holmes (1935)
Suspicion 7.3
Suspicion (1941)
Film rating

7.3
Rate 21 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1342
Currently, the film is not showing in cinemas
Quotes
Sherlock Holmes The young lady is taking her mother to Scotland for burial.
Inspector Lestrade In a coffin?
Sherlock Holmes That is the customary method, I believe.
