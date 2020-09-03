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Poster of The Broken Hearts Gallery
6.3
Kinoafisha Films The Broken Hearts Gallery
6.3

The Broken Hearts Gallery

, 2020
The Broken Hearts Gallery
USA, Canada / Comedy, Romantic / 18+
Poster of The Broken Hearts Gallery
6.3

Cast

Geraldine Viswanathan
Geraldine Viswanathan
Lucy Gulliver
Dacre Montgomery
Dacre Montgomery
Nick
Utkarsh Ambudkar
Utkarsh Ambudkar
Max Vora
Molly Gordon
Molly Gordon
Amanda
Suki Waterhouse
Suki Waterhouse
Chloe
Phillipa Soo
Phillipa Soo
Nadine
Sheila McCarthy
Sheila McCarthy
Cheryl Gulliver
Bernadette Peters
Eva Woolf
Nathan Dales
Jeff
Ego Nwodim
Ego Nwodim
Harvard
Director Natalie Krinsky
Writer Natalie Krinsky
Composer Genevieve Vincent
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2020
Online premiere 11 September 2020
World premiere 3 September 2020
Release date
17 September 2020 Australia
11 September 2020 Canada
11 September 2020 Great Britain
24 September 2020 New Zealand
24 September 2020 Portugal
23 October 2020 Romania
22 January 2021 Spain
12 November 2020 Thailand
11 September 2020 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $4,781,389
Production No Trace Camping
Also known as
The Broken Hearts Gallery, La galería de los corazones rotos, A Galeria dos Corações Partidos, The Museum of Broken Relationships, A törött szívek múzeuma, Galeria inimilor frânte, Galeria złamanych serc, Galerie zlomených srdcí, Galerija strtih src, Kırık Kalpler Galerisi, La galerie des coeurs brisés, La galleria dei cuori infranti, Murtud südamete galerii, Sudaužytų širdžių galerija, The Broken Heart Gallery, Галерея разбитых сердец, Галерея розбитих сердець, ブロークン・ハート・ギャラリー, 分手紀念品, 心碎畫廊, Галерия на разбитите сърцa, 心碎画廊, 伤心画廊, The Br💔ken Hearts Gallery

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Listen to the
soundtrack The Broken Hearts Gallery
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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